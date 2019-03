Gudekasser og ødelagte briller: Se højdepunkterne her

At Robert Skov er Superligaens ubestridte frisparkskonge, har midtjyden for længst bevist. Men AaB's netop fasterhvervede Lucas Andersen demonstrerede søndag aften i Brøndby, at nordjyderne i ham har en mulig udfordrer. Se hans flotte udligning til 3-3 her.

En anden spiller, der for nylig satte sin underskrift på en længere aftale, er FC Midtjyllands Evander. Og godt for det, for den unge brasilianer, der af holdkammerater allerede nu bliver kaldt 'for god til os', bliver bare ved med at imponere.

Mod FC Nordsjælland han to kasser ind. Mod Hobro blev kun til en enkelt, men til gengæld meget smuk scoring - se den her.

I Esbjerg kæmper de med resultaterne, og søndag måtte vestjyderne lade sig besejre med 3-1 i Haderslev. Den unge FCK-lejesvend Carlo Holse kan til gengæld glæde sig en lille smule over sin fænomenale udligning til 1-1 før pausen.

SønderjyskE og Glen Riddersholm kan glæde sig over holdets anden sejr på stribe, men det var ikke uden 'skår i glæden'. Træneren fik således ødelagt sine briller undervejs i opgøret. Se episoden her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se flere højdepunkter fra rundens kampe herunder:

FC København fik et enkelt point med fra Farum efter kludret mål i slutminutterne.

SønderjyskE udmanøvrere Esbjerg og tager en vigtig sejr.