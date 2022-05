Guld-duellen: Disse klubber tror de på

Det spidser for alvor til i toppen af Superligaen.

Med blot to runder igen og tre point mellem nummer et og to er der lagt op til fire altafgørende kampe, når FC København og FC Midtjylland hver især vil gøre alt for at hive guldet hjem.

Ekstra Bladet har spurgt en håndfuld spillere fra de forskellige Superliga-hold til, hvem de håber, løber med mesterskabet i sidste ende.

Midtjyderne har snakket rigtig meget om gummiben hos FC København, der tidligere i mesterskabsspillet har haft et forspring på hele ni point. Det forspring smuldrede helt ned til blot et enkelt point og selv spillere med en masse selvtillid, som Denis Vavro udtalte før kampen mod Silkeborg, at han var nervøs.

FC København lukkede dog munden på de midtjyderne, da de med forårets bedste præstation slog de formstærke silkeborgensere med 2-1.

Københavnerne sendte dermed, på ny, presbolden tilbage på heden, hvor de vaklende mestre fra Brøndby kom på besøg.

Al snak om gummiben i Parken blev forvandlet til tavshed og tomme blikke på Heden, da Andreas Bruus med kampens sidste spark scorede til 2-2.

Brøndby hjalp dermed deres ærkerivaler og har i den grad lagt op til en afgørende mesterskabssmash, som Jess Thorup og co. kan gøre brug af, hvis de slår Randers på søndag.

Ulvene fra heden kommer med garanti til at hyle ekstra højt fra sidelinjen, når Randers og AaB i de to sidste runder skal forsøge at drille løverne fra hovedstaden. Det er i hvert fald nødvendigt, hvis Midtjylland skal gøre sig forhåbninger om at vinde DM-titlen.

FC Midtjylland skal sideløbende med, at de får hjælp af andre hold, selv sørge for at holde tungen lige i munden og vinde deres to resterende kampe mod Silkeborg og Randers. Hvis ikke det sker, ender guldet altså hos de sultne løver i Parken.

Men hvem er så den rigtige retmæssige vinder af DM-pokalen anno 21/22? Hvis det står til Silkeborg-stjernen Rasmus Carstensen er det i hvert fald ikke FC Midtjylland.

Rasmus Carstensen - Silkeborg IF

Foto: Jens Dresling

Hvem håber du vinder guld i år - og hvorfor?

- Det er mit håb, at FCK vinder. Jeg vil nemlig hellere have, at FCK vinder frem for FCM, da jeg jo er Silkeborg-dreng. Jeg synes, FCK er seje. Det er sejt at spille i FCK, så det er en kæmpe klub.

Ville FCK eller FCM som mester være bedst for dansk fodbold - og hvorfor?

- Jeg synes bare, at Danmarks største klub også burde vinde mesterskabet. FC København er en større klub end FC Midtjylland, så jeg håber på dem.

Vito Hammershøy-Mistrati - Randers FC

Foto: Jens Dresling

Hvem håber du vinder guld i år - og hvorfor?

- Det er tæt løb, men FCK er favorit. De fører, så de har en lille fordel. Det er super spændende for alle i dansk fodbold at følge med i kapløbet, og jeg glæder mig til, at vi skal have en finger med i spillet, da vi skal møde begge hold.

Ville FCK eller FCM som mester være bedst for dansk fodbold - og hvorfor?

- Tidligere har man med rette kunne være lidt efter FCM i Europa, men jeg tror ikke, det gør den helt store forskel længere. For i de seneste to år har FCM også gjort det godt i europæisk fodbold.

Lucas Andersen - Aalborg BK

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Hvem håber du vinder guld i år - og hvorfor?

- Den er godt nok svær. Det er ikke fordi, jeg ikke vil give et spændende svar, men den er så svær at kalde. Jeg er spændt på at se, om FCM kan få noget med fra Silkeborg. Det kan godt blive en nøglekamp. Og så har vi selv FCK i sidste kamp, hvor vi formentlig har noget på spil.

Ville FCK eller FCM som mester være bedst for dansk fodbold - og hvorfor?

- Det vil nok være FCK, hvis du tænker på, hvem der er bedst rustet til at spille i Europa. Der har FCK bevist gennem lang tid, at de har klassen og rutinen til at præstere år efter år. Jeg tror, begge mandskaber vil opruste voldsomt til sommer uanset hvad.

Patrick Mortensen - Aarhus GF

Foto: Claus Bonnerup

Hvem håber du vinder guld i år - og hvorfor?

- Jeg er fuldstændig ligeglad, hvem der vinder guldet. Det er ikke i den ende af tabellen, jeg har mit fokus. Inden midtugerunden ville jeg have sagt, at FCM ville tage den, men nu ligger det til FCK.

Ville FCK eller FCM som mester være bedst for dansk fodbold - og hvorfor?

- Det gør ikke den store forskel, tror jeg. FCK har en lang historie for at gøre det godt i Europa, men FCM er kommet godt efter det.

Andreas Bruus - Brøndby IF

Hvem håber du vinder guld i år - og hvorfor?

- Ingen af dem!

Ville FCK eller FCM som mester være bedst for dansk fodbold - og hvorfor?

- Jeg kommer ikke til at svare på det.

Selvom Andreas Bruus ikke vil pege på favoritten til at vinde guld, må Brøndby-backen altså se i øjnene, at det enten bliver FC København eller FC Midtjylland, der løber med guldet.

Bruus og Brøndby skal i deres resterende kampe forsøge at spille sig op på den fjerdeplads, der vil sikre dem en playoff-kamp mod vinderen af nedrykningsspillet.

Brøndby møder AaB og Silkeborg i deres to sidste kampe.

