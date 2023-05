Guld er et fy-ord i Aarhus

Stenhårdt. Chancer. Guldkampen.

AGF-træner Uwe Rösler kan i hvert fald udtale tre ord på gebrokkent dansk, afslørede han i sin talestrøm efter 3-0-sejren over Viborg. Men der er et af dem, han slet ikke gider tage i brug. Det sidste.

For uanset hvor hårdt du prøver, så får du ikke en AGF'er til at gå ind i snakken om det, de længes allermest efter i den fodboldgale by.

- Vi vil give vores fans noget, og så ser vi, hvor vi står. Vi tager det en kamp ad gangen, og vi holder benene på jorden. Andre hold taler om guldkampen (udtalt på dansk, red). Lad dem fokusere på det. Vi fokuserer på FC Nordsjælland næste gang, siger Uwe Rösler.

Uwe Rösler kan sige 'guldkampen' på dansk, men han vil ikke tale om den. Foto: René Schütze

- Du vil ikke tale om guld?

- Nej. Det har vi aldrig gjort. Hvorfor skulle vi tale om noget nu, som vi aldrig har talt om før?

- Vil du tale om tredjepladsen og bronze?

- Ja, vi aftalte som hold og klub i landsholdspausen i marts, da vi havde nået top-seks, at vi vil kæmpe for medaljer. Og det er det, vi gør. Vi kæmper for medaljer.

Fansene kvitterede efter 3-0-sejren over Viborg med jubelsange længe efter, at topkampen var fløjtet af til aarhusianernes fordel. Der er 39 i fodboldfeber, og det bliver kun lunere på panderne i smilets by.

AGF er nemlig lige nu et af de stærkeste og mest stabile hold i topkampen i Superligaen. Guldet er stadig i hænderne på FC København, indtil de har mødt FC Nordsjælland mandag aften, men aarhusianerne står på spring i baggrunden. Om de vil lege med eller ej.

Siger I guld? Nåh nej. Foto: René Schütze

Og det vil de absolut ikke. Heller ikke den dobbelte målskytte Mads Emil Madsen.

- Nej, det går sgu ikke. Vi drømmer selvfølgelig. Vi håber at gøre det så godt som muligt, og så må vi se, hvad der sker. Men jeg føler ikke, at vi som sådan er inde i guldjagten lige nu. Vi går efter bronze. Det var vores mål inden mesterskabsspillet, og så må vi lige holde lidt fast i det, tænker jeg, siger Mads Emil Madsen.

Han er godt nok fra Silkeborg-egnen, men han har hurtigt lært Aarhus og historikken i byen at kende. Og han skal ikke risikere at rammes af den syge.

- Vi prøver at holde fokus. Vi ved godt, at det kan løbe lidt løbsk her i Aarhus. Vi prøver at holde benene på jorden, siger Mads Emil Madsen.

Han er da heller ikke helt ufornuftig, når han lige minder om, hvad AGF kom fra - og hvorfor armene derfor holdes nede endnu:

- Når man kigger på, hvor vi var i sidste sæson – og også da vi gik ind i top-seks. Der var bronze jo ambitiøst, så jeg synes, vi står rigtig godt, og bronze vil være sindssygt fedt.

Men guld ville nu være federe ...