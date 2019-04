Guld-fordel! Stærk Dame sikrede FCK-sejr

FCK var længe under voldsomt pres i Odense, hvor OB dog ikke var i stand til at score – og så slog N’Doye til med sit mål nummer 100

ODENSE (Ekstra Bladet): Olé, super Dame N’Doye, Olé super Dame N’Doye!

De mange FCK-fans sad i lange perioder temmelig pænt på lydtrykket på stadion i Odense, men den københavnske eufori ville slet ingen grænser kende, da angriberen i det 77. minut satte sin scoring nummer 100 ind for københavnerne.

Det vidste de naturligvis godt! De havde medbragt et passende banner til den fynske hovedstad, der i øjeblikket – og temmelig lang tid endnu – er gennempløjet af arbejdet med at lave letbane.

Den slags har sine udfordringer. Det havde FCK også, men summa summarum: På en dag, da FC Midtjylland igen snublede i Esbjerg, udbyggede FCK forspringet i Superligaen til hele fem point.

Viktor Fischer lignede i mere end en halvleg en særdeles bleg udgave af sig selv, men FCK’eren viste klassen i glimt i anden halvleg, da Ståle Solbakken var nødt til at skifte system og kopiere OB’s 3-5-2 formation for at få styr på de flyvske, fynske wingbacks.

Det lykkedes. Det meste lykkedes også for Viktor Fischer, da han i det 53. minut blev spillet på Dame N’Doyes godt sete aflevering ud i sjældent tomrum foran det fynske felt. Tæmningen sad lige i skabet, trækket med venstrepoten ligeså – men skuddet… Det tog den forkerte side af stolpen set fra et FCK-synspunkt.

Fynboerne sad fuldstændig på det stribede flæsk inden pausen. FCK blev presset og jagtet overalt på banen, men kæmpechancer kom der ikke ud af de mange fysiske anstrengelser. Casper Nielsen var tæt på inden et minut spillet, da han fra klos hold blev pareret af Jesse Joronen, der måtte give hjørnespark.

Andreas Bjelland fik viftet en bold væk fra Anders K. Jacobsens støvlesnuder kort efter, Troels Kløve ramte fuldstændig ved siden af bolden på en fin skudchance efter et kvarter, Anders K. Jacobsen var tæt på at nå frem til en afslutning efter flot fynsk opspil bag om Nicolai Boilesen, og kort forinden forsøgte Bashkim sig med et saksespark, der suste lige over tværribben.

I anden halvleg var det FCK’erne, der i starten var tættest på. Viktor Fischer var med i opspillet, der gav Nicolai Boilesen et frit flæk med højrebenet, men Sten Grytebust parerede i fin stil – som han også gjorde det på Rasmus Falks skud i det 73. minut.

Men fire minutter senere slog Damen til! Denis Vavro hamrede bolden op i retning af Nicolaj Thomsen, der elegant med hælen spillede Dame N’Doye så fri, at det føltes som evigheders passeren, inden bomberen endelig besluttede sig for, hvor han ville score henne.

Ekstremt koldt sat ind på en dag, hvor termometrene i løbet af eftermiddagen blafrede lystigt omkring de 20 grader. Men inde på stadion… Der fik hovedparten af de 11.154 tilskuere noget af en kold dukkert – og de mange FCK-tilhængere en lystig tur hjem til hovedstaden. Om end de lige måtte holde vejret, da OB i overtiden fik frispark lige uden for feltet. Men Bashkim Kadrii sendte kuglen over mål.

