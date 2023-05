Guld-gyser: FCK har stjernen med

Mohamed Daramy er med fra start, når FC København skal forsøge at tage et afgørende skridt mod guldet i Viborg

Nerverne sidder formentlig helt uden på tøjet forud for næstsidste spillerunde i Superligaen.

Men holder man med FC København, er der nu lidt at glæde sig over før mandagens neglebider mod Viborg.

Med fra start er nemlig Mohamed Daramy, der har døjet med en skade, og som i forrige runde fik et indhop i 4-3-sejren over AGF.

Her gjorde cheftræner Jacob Neestrup det klart, at indskiftningen blev lavet af nød og indebar en risiko for kantspilleren.

Tilbagevendte Andreas Cornelius tager plads på bænken til opgøret, og angriberen kan derfor måske også komme i spil i løbet af kampen i Viborg. Det samme kan Lukas Lerager, der ligeledes starter ude, efter han har døjet med skadesproblemer.

FC København stiller op som følgende:

Kamil Grabara - Elias Jelert, Denis Vavro, Valdemar Lund, Kevin Diks - William Clem, Rasmus Falk, Viktor Claesson - Diogo Goncalves, Jordan Larsson, Mohamed Daramy.

Mohamed Daramy er mandag eftermiddag med fra start for FC København. Foto: Kenneth Meyer

Mohamed Daramy brillerede mod Viborg: Jeg kan se, de har respekt for mig

Viborg med samme 11

For hjemmeholdets vedkommende er der tale om den nøjagtig samme startopstilling, som for en uge siden spillede 1-1 mod Brøndby.

Dermed er den formstærke kantspiller Elias Achouri også blandt de startende 11.

Viborg FF stiller op i følgende opstilling:

Lucas Lund Pedersen - Anton Gaaei, Nikolas Bürgy, Daniel Anyembe, Oliver Bundgaard -Jeppe Grønning, Jakob Bonde, Clint Leemans - Elias Achouri, Alassana Jatta, Ibrahim Said.

Der er lagt op til et brag af en kamp mandag eftermiddag.

FC København kan med en sejr spille sig tæt på guldet og endda snuppe mesterskabet, hvis FC Nordsjælland senere dummer sig i Brøndby.

Også Viborg har alt at spille for, da de med en sejr over de københavnske løver kan melde sig helt ind i guldkampen inden sidste spillerunde.