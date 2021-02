'Guld til Brøndby? Så bliver det ham!'

Se alle fire kvartfinaler i Copa del Rey i denne uge. Få adgang til blandt andet Barcelonas kamp lige her (+).

SÅ ER DET SGU ud af vinterhiet, venner!

Så ruller Superliga-bolden igen, og det er lige før, sofaen hænger fast i bagdelen på mig efter en januar på langs, så det bliver skønt at komme i sving! Også fordi vinreolen er ved at være tom, så nu skal jeg have gang i væddemålene igen. Det plejer hurtigt at kaste nogle gode druer af sig...

Der er masser af interessante emner at tage fat på rundt om i Superliga-klubberne, og det tegner til at blive et drama både i toppen, midten og bunden af ligaen.

I årets første klumme tager jeg temperaturen på mesterskabskampen. Spænd sikkerhedsselen, nu går det løs!

GULDKAMPEN!

FC Midtjylland: Ulvene har brugt transfervinduet til at tynde ud i truppen. Selv om der er mange spillere om buddet, så er det sjældent, der er nogen, der gror fast i det midtjyske. Reese, James, Kraev og Dyhr er sendt ud på leje for at for få spilletid, mens Schwartz er solgt.

Jeg glæder mig til at se, hvilken betydning det får, at den europæiske kampagne er overstået. FCM overvintrede på Superliga-toppen til trods for 10 kampe i Champions League-regi i efteråret. Nu er der kun den hjemlige andedam at fokusere på. Midtjylland er favorit både til mesterskabet og pokalen.

Brøndby: Niels Frederiksen og Brøndby forlængede samarbejdet i vinterpausen, så nu er der ro på bagsmækken. Til gengæld skal klubben forholde sig til, at man er med i mesterskabskampen. Pointhøsten og præstationerne i efteråret forpligter, og erfarne Michael Lumb lukker det eneste åbenlyse hul i truppen.

Jeg glæder mig til at se, hvordan Jesper Lindstrøm fortsætter sin udvikling. Hvis nogen skal sparke guldet til Vestegnen, så bliver det ham! Hvis han fortsætter takterne, så er det bare et spørgsmål om, hvor mange millioner han kommer til at indbringe Brøndby til sommer.

AGF: Bubacarr Sanneh er hentet ind som gardering efter Backmans skade, og med tilgangen af lynhurtige Mathias Jørgensen har man en helt anden type at bringe i spil oppe foran ved siden af Patrick Mortensen.

Jacob Nielsen har stille og roligt lukket hullerne i Aarhus i løbet af januar, og PC-nedbruddet kostede ikke umiddelbart i transfervinduet. Nu er Hans Jørgen Haysen kørt i stilling fra marts, og han skal bevise sit gode købmandskab på en endnu højere hylde.

Jeg glæder mig til at se, om AGF endelig skal løfte en pokal igen. Sidst det skete, var i 1996 på et stjernebesat mandskab, hvor særligt midtbanen stod skarpt. Nu er AGF i en pokalkvartfinale mod B93, og i ligaen er man blot tre point efter FCM. Hvad har David Nielsen i posen, når det spidser til?

FC København: Hold nu kæft, hvor det kører i FCK. I hvert fald hvis man skal tro på alle de udmeldinger, der er kommet fra Frederiksberg i januar. Alt er rosenrødt, efter klubben satte gang i de ’småjusteringer’, som William Kvist formulerede det, i kølvandet på Ståle Solbakkens exit.

Jeg vil nærmere kalde det en revolution, hvor flere nøglemedlemmer af staben er udskiftet. Selv Ståles yndling på grønsværen, Victor Nelsson, blev bænket. Alt, hvad der bare dufter af Ståle, er blevet høvlet ud…

Jeg glæder mig til at se, om det virkelig også går så godt i FCK, som de selv tror… I min bog kræver det 12 point i de første fire kampe, hvis FCK skal være mesterskabsbejler. Hvis Mustapha Bundu er klar fra start, så kan han gøre forskellen.

Bundu har den fart, FCK har skreget på i en lang periode. Det er et massivt pres, der er på Jess Thorup og co., men det kan jo være, de kun stiler efter en mellemsæson…

