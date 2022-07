Guldbejler! Brøndby sænket

Fodbold er øjebliksbilleder, og i øjeblikket er der ikke et bedre bud på en dansk mester 2022/2023 end Silkeborg IF ...

Det her Kent Nielsen-mandskab er bedre end både de hobevis af dyre spillere på Østerbro, hvoraf flere ikke engang kan finde vej til bænken, og brasserbanden i Herning, der bliver løftet næsten egenhændigt af en gut fra Bramming.

Specielt når FCK og FCM har travlt med at spænde ben for sig selv i et tempo, der ville få selv Benny Hill til at blive forpustet.

Velspillende Silkeborg topper Superligaen efter en sejr over uskarpe Brøndby. Foto: Claus Bonnerup

Ja, jeg ved godt, der kun er spillet tre kampe i Superligaen, transfervinduet er åbent, og de store hold nok skal komme i gang ...

Men, hvis Jesper Stüker slukker sin telefon og holder på dette fodboldhold, vil Silkeborg have en reel chance for guld til foråret.

Sådan er fodbold dog ikke. En sport, hvor pengene som oftest bestemmer.

Derfor er det langt fra sikkert, at Rasmus Carstensen, Nicolai Vallys, Nicklas Helenius og flere andre befinder sig i Søhøjlandet, når sæsonen skal afgøres. Så har vi en anden situation. Men for nu kan de drømme i Silkeborg ...

Efter syv minutter gav de rødklædte signatur-smagsprøven på, hvorfor man bliver et tophold igen i denne sæson.

Selvfølgelig var det Nicklas Helenius, der bragte Silkeborg i front. Foto: Claus Bonnerup

Brøndby smed kuglen væk på værternes banehalvdel. Et, to, tre, så sendte Nicolai Vallys en hurtig bold i dybden mod Nicklas Helenius, der ikke havde problemer med at sætte en usædvanligt gumpetung Sigurd Rosted.

Føj, hvor er Nicklas Helenius en klinisk afslutter, og der var aldrig tvivl om, han ville smaske læderet ind ved den ene opstander.

Det var forskellen på Silkeborg og Brøndby denne søndag. En knivskarp frontløber.

Gæsterne spillede en fin kamp også på Silkeborgs pasningspræmisser. Tilstrækkeligt til at skabe sig et spilovertag i store dele af første halvleg.

Men hvad end Marko Divkovic og Simon Hedlund havde fået til morgenmad i torsdags inden Pogon-kampen, så var spisekammeret i Brøndby løbet tør til søndag. Også Mathias Greve bragede en bold over mål fra en fri position i feltet i første akt.

Mathias Greve og Brøndby kan kun takke sig selv for nederlaget i Silkeborg. Foto: Claus Bonnerup.

Et af benspændene for Kent Nielsens mandskab denne sæson bliver givetvis Europa-kampagnen, der lurer om hjørnet. En guldkalv, der venter på at blive slagtet af Kent Madsen og co., men det kommer til at koste kræfter.

Silkeborg spillede igen i sin idealopstilling mod Brøndby. Niels Frederiksen havde valgt at rotere fire fra startopstillingen i torsdags. Der venter også en vigtig duel mod Basel.

Faktum er, at hverken Mathias Greve, Peter Bjur eller Marko Divkovic greb chancen fra start. Tværtimod var de som en klods om benet. BIF-chefen skulle nok have valgt at ’spare’ Sigurd Rosted også ...

Samme rotationsdispositioner vil komme til at koste Silkeborg senere i sæsonen. Også selv om man henter Tonni Adamsen og andre spillere i samme kategori til bredden.

Silkeborgs succesbølge: Vil smadre transfer-rekord

Brøndby havde stor ære af kampen på Jysk Park, og gæsterne kunne udelukkende takke sig selv for, at man ikke fik noget med. Så er det et topholds lod, at man scorer i den modsatte ende, som Tobias Salquist endte med at gøre ...

Sådan ser man ud, når man mangler en skarpretter. Foto: Claus Bonnerup

Der må sidde en del blå-gule fans med en bebrejdende pegefinger på Carsten V. Jensen, mens han scouter Norge tynd. Der mangler ganske enkelt en skarpretter på Vestegnen.

Det gør der ikke i Silkeborg, og det kan blive guld værd, hvis det forbliver sådan.

