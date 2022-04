Gulddans i Parken: - De pressede mig til det!

Jess Thorup var ikke meget for det, men han endte som en del af gulddansen efter FC Københavns sejr over FC Midtjylland

Først stod han som en genert knægt i baggrunden af al festivitassen.

Så overgav Jess Thorup sig og gav los i en decideret gulddans i Parken, da FC København havde slået FC Midtjylland og øget forspringet til ni point.

- Jeg synes, at jeg har jublet nok i dag på banen derude med fansene. Det er ikke mange cheftrænere, der står og er med i den dans bag målet. Men fansene pressede mig til at være en del af det. Så må jeg også have lov til at vise nogle følelser. Jeg er lidt mere afslappet nu, uden at jeg er alvorlig, siger Jess Thorup.

FCK-spillerne - og Thorup - jubler efter sejren over FCM. Foto: Lars Poulsen

Og der var altså tale om en rigtig guldkæde, som han blev en del af med sine FC København-spillere. Nu er der en motorvej mod mesterskabet for FCK, og det gav anledning til jubel.

- Det er jo spillerne, der skal have al rosen og har et godt forhold til fansene. Men jeg kunne godt mærke, at mange af dem kaldte på mig og sagde, at jeg skulle være en del af det. Så dansede jeg lidt med, siger Thorup.

FC København-cheftræneren var da også glad for sit hold, der på en forfærdelig ”græsplæne” formåede at skabe et par store chancer i en ellers ikke særligt velspillet topkamp.

- Jeg synes, at vi under svære forhold i dag spiller en rigtig fin kamp og producerer de chancer, der skal til. Vi vinder fuldt fortjent. Det var et fedt statement at sende til fodbold-Danmark, at vi ikke kun vinder i Herning, men vi vinder også i Parken, når vi spiller mod de nærmeste rivaler.