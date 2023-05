Gulddrama intakt efter VAR-drama

FC Nordsjælland vandt 3-1 over Randers og er helt inde i guldkampen to runder før afslutningen

Spændingen om guldet er intakt.

Det sørgede FC Nordsjælland for med 3-1 sejren over Randers.

Men sejren kom først i hus efter et stort VAR-drama i anden halvleg, hvor ingen blandt de 6229 tilskuere på stadion havde set, at Hugo Andersson begik straffespark, da bolden ramte ham på armen efter en afslutning fra Benjamin Nygren.

Benjamin Nygren scorede til 1-0, da FC Nordsjælland vandt 3-1 over Randers. Foto: Jens Dresling.

Dommer Aydin Uslu måtte en tur ud til skærmen for at se episoden. Og det betød, at FCN kom på 2-1 efter scoringen på straffespark fra topscorer Ernest Nuamah.

Siden satte Mohamed Diomande tingene på plads med scoringen til 3-1 kort før tid.

Aydin Uslu måtte ud til skærmen for at se der var straffespark. Hverken ham eller spillerne havde set det under kampen. VAR-vognen sendte dommeren ud til skærmen. Foto: Liselotte Sabroe.

Nu venter to spillerunder, hvor FC Nordsjælland formentlig skal have seks point mod Brøndby ude og Viborg hjemme for at vinde guldet.

FC København mangler Viborg ude og Randers hjemme.

