Guldet er hjemme

PARKEN (Ekstra Bladet): De kan roligt lægge champagnen på køl og send indbydelserne ud. For snart skal der var mesterskabsfest i Herning - igen.

FC Midtjylland er tæt på at fravriste FC København mesterskabstrofæet, der om nogle uger atter vil være at finde på den jyske hede.

I Parken leverede midtjyderne søndag aften en mesterlig indsats og fik med en sikker 2-1-sejr sat et par fede streger under, hvem der er Danmarks bedste hold.

FCK var tvunget til sejr, men var end ikke i nærheden. De skabte praktisk talt intet på eget græs, og FC Midtjyllands forspring voksede til 11 point.

Med kun seks runder igen er eneste spændingsmoment nu, hvornår midtjyderne formelt sikrer sig guldet. Det kunne meget vel og meget passende ske, når de 9. juli møder FCK hjemme i Herning.

Sory Kaba sendte efter sin føringstræffer en lille hilsen til de få FCK-tilhængere i Parken. Foto: Lars Poulsen

FC Midtjylland satte sig hurtigt på kampen, og Erik Sviatchenkos notorisk farlige pandebrask var tæt på at give gæsterne en drømmestart.

I 8. minut svingede Anders Dreyer et perfekt frispark ind i FCK-feltet, hvor Sviatchenko timede sit løb perfekt.

FCM-kaptajnen fik uforstyrret sendt et godt hovedstød af sted, men ’Kalle’ Johnsson var vågen i FCK-feltet og klarede flot.

Det var københavnerne, der var presset til at vinde, men midtjyderne, der gik til angreb. Brian Priskes mandskab havde overhånden og spillede nydeligt.

De holdt FC København fuldstændigt væk fra Jesper Hansens mål og skabte selv et par pæne muligheder.

Awer Mabil fik en god mulighed midt i halvlegen efter et fremragende oplæg af veloplagte Paulinho, men australieren kiksede først sit hovedstød tæt under mål og måtte derefter set sit spark gå snert over.

FC Midtjylland fik dog fortjent scoret i 32. minut, da kraftværket Frank Onyeka satte fart ude ved den ene sidelinje. Han rundede let både Jens Stage og Victor Nelsson, inden han fyrede af fra kanten af feltet.

’Kalle’ Johnsson kunne kun halvklare den flade afslutning, og returen var Sory Kaba først over og kunne uden større besvær bringe midtjyderne på sejrskurs.

Det var tæt på 2-0 kort efter. Både Kaba og Mabil stod helt udækkede i FCK-feltet, men løb i vejen for hinanden i stedet for at banke bolden i nettet.

FCK-manager Ståle Solbakken har ikke fundet formlen mod FCM i denne sæson. Københavnerne har ikke slået konkurrenten. Foto: Lars Poulsen

Jesper Hansen havde ikke en eneste redning før pausen, og den tamme 1. halvleg fik Ståle Solbakken til at reagere.

For at få noget mere tyngde fremme gav han fra 2. halvlegs start comeback til Jonas Wind, og selvom det ikke umiddelbart resulterede i chancer, kom FCK bedre med.

FC Midtjylland var dog stadig farligst, og midt i halvlegen blev københavnerne reddet af et korrekt hævet flag, da Anders Dreyer ellers havde krøllet bolden forbi ’Kalle’ Johnsson.

I slutfasen fik FCK lagt et lille pres på midtjyderne og fremtvunget flere hjørnespark. Det gav en god mulighed til Jonas Wind syv minutter i lukketid, men fra tæt hold headede han over.

Med fem minutter gjorde indskiftede Lasse Vibe det til 2-0, da han snød offsidefælden og fra en spids vinkel vippede bolden over Johnsson.

Et komisk selvmål i tillægstiden gav FCK-tilhængere lidt at juble over. Joel Andersson sparkede bolden ind på Paulinho, og bolden trillede langsomt i mål.

FCK satsede alt, men FC Midtjylland kørte en 2-1-sejr i land og kan efter tiende udesejr i træk nu for alvor begynde at tælle ned til endnu en guldfest.