Guldfeber i FCK: Nu kan det ikke gå galt

Kun matematikken kan blive en klods for FC København. Med en vigtig udesejr over Randers er mesterskabet med 99,9 procents sikkerhed hjemme

Kun teorien kan sætte en stopper for det, men det hedder teori af en grund.

FC København bliver dansk mester, og vi kan godt ønske dem tillykke.

Med en 2-0-sejr ude over Randers FC søndag aften på mål af purunge Hákon Haraldsson og den udskældte Khouma Babacar skal der i hvert fald ske et hidtil uset mirakel, hvis det ikke skal være FCK, der ender med at stå med 2021/2022-guldmedaljerne om halsen.

FC Midtjylland skal vinde over Silkeborg mandag og samtidig indhente 12 mål på københavnerne... Det kommer ikke til at ske.

Selvom Denis Vavro hensynsløst sparkede Filip Bundgaard ned efter små 70 minutter og gav kronjyderne et straffespark, holdt Kamil Grabara hovedet koldt og sørgede for at holde buret rent.

Mesterskabet er FCK's.

Artiklen fortsætter under billedet..

Kamil Grabara redder Odeys spark fra straffesparkspletten. Foto: Claus Bonnerup

Uden deciderede angribere på holdet fandt de unge FCK-melodien og leverede 75 meget overbevisende minutter i Parken i onsdags mod Silkeborg. Det var sheriffen, Jess Thorup, svært tilfreds med.

Så tilfreds, at de selvsamme teenagere i Ísak Johannesson, Hákon Haraldsson og Elias Jelert fik genvalg i startopstillingen mod kronjyderne, og igen kunne de dyre skarprettere sætte sig til rette på bænken.

Av, for et signal at sende til dem, Jess.

Fraværet af en karantæneramt Nicolai Boilesen betød mere, end de havde regnet med.

Denis Vavro og Davit Khocholava var tilbage som duo i det centrale forsvar, men de fik mildest talt en forfærdelig start.

Artiklen fortsætter under billedet..

Randers startede kampen klart bedst. Foto: Claus Bonnerup

For en, der elsker at score med FCK, er Jakob Ankersen, og han var millimeter fra at gøre efter 11 minutter, hvor kun den sidste præcision udeblev. Få minutter efter burde Vito Hammershøy-Mistrati have gjort det, men på en eller anden måde lykkedes det ham at styre kuglen udenom rammen.

FCK-forsvaret var passivt. Meget passivt. Og særligt Denis Vavro lignede en mand, der ikke var mødt op, ligesom hele mandskabets nervøsitet var så stor, at den kunne mærkes helt oppe på tribunerne.

Randers, der måtte klare sig uden sin konfirmationsdeltagende cheftræner Thomas Thomasberg - var til gengæld fremragende. De sværmede i feltet, var farlige og spillede god fodbold til skue for en udvidet udebanetribune i den anden ende, hvor FCK'erne havde medbragt et enormt banner med ordene 'Kæmp for tre point - mesterskabet skal hjem'.

Et budskab, der var svært at misforstå, og det ved Jess Thorup også godt. Armene var lagt over kors på sidelinjen, men flere gange gestikulerede han og signalerede til sine spillere, at de skulle komme i sving.

Det hjalp tilsyneladende. Under alle omstændigheder var det svært at se, hvordan chancerne til især Ankersen, Claesson og Johannesson kunne blive meget større. Hvis angriberne på bænken ellers var i målform, havde det været ren guf, selvom Patrik Carlgren viste høj klasse.

Artiklen fortsætter under billedet..

Ísak Johannesson viste igen det høje islandske niveau. Foto: Claus Bonnerup

Med ét blev udebaneafsnittet forvandlet til et røgfyldt inferno, da den brandvarme 19-årige Haraldsson sendte FCK på seriøs guldkurs efter en genialitet af Rasmus Falk, der har en af de bedste pasningsfødder i Superligaen.

Forløsningen var en realitet.

Og kunne den blive større? Ja, det kunne den.

Da Kamil Grabara reddede et ringe straffespark fra Stephen Odey, gik spillere og fans endnu mere amok end ved 1-0-målet. Og vildere blev det, da Khouma Babacar lukkede og slukkede til 2-0. Samtidig kan det være starten på bedre tider for senegaleseren, der med rette har lagt øre til massiv kritik.

Nu er der imidlertid udsigt til en sidste kamp uden Vavro og Khocholava. De er begge i karantæne.

Og hvor efterlader det her FC Midtjylland, der lige nu nok er ekstra træt af det sene indkasserede mål mod Brøndby i torsdags?

De SKAL vinde over Silkeborg.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har netop lanceret en podcast om det skandaleombruste VM 2022 i Qatar. Du kan høre de to første afsnit nedenfor