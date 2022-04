Guldkamp pivåben efter vildt drama

Findes der stadig nogen, der siger, at Superligaen er kedelig?

I så fald skal de da bare tage at gense mandagens brag på Brøndby Stadion. Den havde det hele. Bare i første halvleg var der ét rødt kort, to straffespark og tre scoringer. Hvad mere kan man forlange?

Og det bliver ikke mindre interessant af at kigge på tabellen.

For med FC Midtjyllands 3-1-sejr er der nu blot tre point mellem dem og FC København, og der er dermed lagt op til neglebider af et guldbrag søndag, når de københavnske løver svinger vejen forbi ulvenes hjemmebane i Herning.

Omvendt må der sidde et par Brøndby-fans derude og ærgre sig gul og blå over det, de er vidne til i øjeblikket.

Jo jo, man fik endelig brudt den forfærdelige måltørke, da Simon Hedlund på straffespark stensikkert bragte hjemmeholdet i front. Og Niels Frederiksens tropper var faktisk okay velspillende med en mand i undertal i over 80 minutter.

Men det ændrer ikke på, at de nu er oppe på hele seks nederlag i streg. Seks kampe med en målstatistik, der hedder 1-13...

Det bliver heller ikke meget bedre af at kigge på tabellen, hvor Brøndby nu er nede som nummer fem.

For med seks nederlag i streg er bronzemedaljen pludselig meget langt væk, og ender de med at tabe til Randers i næste spillerunde, så er de på kort tid gået fra at ligge nummer tre til en placering som nummer seks i Superligaen. Av, den må gøre nas.

Og bekymringerne stopper ikke her.

Med Andreas Maxsøs røde kort og Sigurds Rosteds gule kort, der gav midtjyderne et tvivlsomt straffe, er de begge ude i næste spillerunde. Det er altså hele det centrale forsvar, der må se med fra sidelinjen.

Også Simon Hedlund fik gult og er dermed i karantæne. Puha, Niels Frederiksen.

Bo Henriksen må til gengæld slikke sig om munden efter mandagens sejr. Godt nok var det ikke den kønneste forestilling, som de sortklædte gæster leverede i en kamp, hvor de var i overtal det meste af tiden.

Men tager han et kig på FC Københavns indsats mod Randers søndag og udsigten til at skulle møde dem i Herning om en lille uge, så er der god grund til at have et smil på læben.

Pludselig en der nemlig en ret god chance for, at vi om en uge kan stå med to hold i toppen af Superligaen, der har lige mange point.

Hvem havde set den komme, efter FC København for 15 dage siden slog midtjyderne i Parken og havde et forspring på hele ni point? Ikke mig.

