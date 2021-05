GuldUhre gav grædende Brøndby-skurk kæmpekrammer

Mikael Uhre bagatelliserede de udfald som nu har kostet to udvisninger til unge spillere og glæder sig over at sølvet i realiteten er sikret, men han drømmer om guldet

Mikael Uhres to træffere i Aarhus betød, at Brøndby trods masser af modgang mod AGF kunne tage smilet med hjem fra Smilets By.

2-1 sejren kom i hus på trods af to straffespark og et rødt kort til unge Morten Frendrup, der røg ud i slutningen af første halvleg.

Euforiske scener: - Det rørte mig virkelig

Og Uhre søgte sin udviste holdkammerat efter slutfløjtet.

- Det var dejligt. 'Frenne' er en fantastisk knægt. Han gør altid, alt hvad han kan og giver sig hundrede procent og har udviklet sig meget som fodboldspiller, mens jeg har været her.

- At kunne komme ind og give et kæmpekram til en ung, der nærmest var... ja, han var i tårer, det var jo...

- Jeg sagde til ham, at han skyldte en middag, så den regner jeg med at få på et tidspunkt, lo Mikael Uhre, mens Brøndby forklarede, at Frendrup selv ikke ønskede at udtale sig.

Det er imidlertid tredje kamp i træk med alvorlige Frendrup-forseelser og i Parken så jævnaldrende Jesper Lindstrøm rødt.

Morten Frendrup røg ud for en alt for hård tackling. Foto: Jens Dresling

- Det er sgu hvad der sker. Det er unge drenge, og vi må bare samle det op, og det viste vi, at vi er i stand til som hold, sagde Mikael Uhre som så frem til pinsens finale om guldet mod FC Nordsjælland.

Brøndby-fans i vild jubel i Aarhus

- Det er selvfølgelig klart at det lige giver ti procent ekstra, at det bliver foran egne fans, sagde han uden at ville tage triumfen for givet.

- Vi har jo ikke gjort det endnu. Det kræver en sejr på mandag. Det kommer til at kræve koncentration og en præstation. Vi må se hvad det så rækker til.

Det vil betyde alt for alle i klubben at vinde mesterskabet, sagde han.

- Vi er sådan nogenlunde sikre på sølv, men det er selvfølgelig ikke vi tænker på,

- Men havde jeg fået at vide, at vi ville være sikker på sølvet med en runde igen, så havde jeg takket og bukket, og hvis jeg så med al sandsynlighed blev superliga-topscorer, så havde jeg sagt ja tak, så det er jo en fantastisk situation, sagde Mikael Uhre.

- Vi har jo haft et godt tag på FC Nordsjælland, men vi ved også godt hvor gode spillere de er, når vi ikke får lagt pres på dem. Så vi skal ud og levere den samme energi som vi kommer med i dag, så må vi se hvor langt det rækker, konstaterede Uhre efter triumfen i Aarhus.