Gylden start for Peter Sørensen

HOBRO (Ekstra Bladet) Peter Sørensen kom, så og sejrede i Hobro, der med 2-0-triumfen mod top 6-aspiranten Esbjerg ikke bare fik tre gyldne point.

Men himmerlændingene kan nu også glæde sig over for første gang i umindelige tider ikke at være placeret på Superligaens sidsteplads, ligesom sejren også udløste den vigtige gevinst i de videre bestræbelser på at undgå degradering, at super-bomber Pål Alexander Kirkevold omsider igen fandt vej til netmaskerne.

Ni måneder var det gået siden nordmanden sidste kunne juble over en scoring, da han efter godt et kvarters spil ramte plet til den vigtige 1-0-føring.

Forsvarsklippen Yah Amankwah forlængede et indkast inde i feltet – og bag ham kom Kirkevold først på bolden og sendte den ind bag Jeppe Højbjerg.

Peter Sørensen fik dermed også en personlig revanche for træner-karrierens måske største skuffelse.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Den faldt nemlig i sidste kamp i sidste sæson, hvor han med sin daværende klub Silkeborg tabte 0-3 til netop Esbjerg i en play-off-kamp.

Det kostede nedrykning fra Superligaen – og første skridt mod det, der i efteråret endte med fyringen hos himmelbjerg-jyderne.

Den ny Hobro-træner kunne fra start se sine spillere leve op til forventningerne om at fighte for sagen. Det gæstende tophold leverede måske nok det mest polerede fodbold på den ujævne bane, men løb som oftest panden mod hjemmeholdets velfungerende defensiv.

Så i 1. halvleg kom Esbjerg kun frem til en enkelt stor chance – nemlig da Joni Kauko sparkede over målet, da bolden havnede hos ham inde i feltet.

Dertil kom et par udmærkede skudforsøg fra distancen, mens Pål Alexander Kirkevold fik muligheden for at blive dobbelt målscorer et par minutter før pausen, men nordmandens afslutning på et indlæg fra Julian Kristoffersen havnede langt over målet.

Under alle omstændigheder så man, at det var en klog disposition af Peter Sørensen at bruge store Kristoffersen i front som targetman og støtte til Kirkevold. Og der kom endnu mere liv i det hele i det hele efter at lynhurtige Emmanuel Sabbi kom på banen fem minutter før pausen som kantspiller i stedet for en skadet Martin Mikkelsen.

Det betød, at Hobro satte sig på det hele fra starten af 2. halvleg specielt frem til efter at Julian Kristoffersens kronede en flot kamp med 2-0-scoringen efter knap et kvarter. Forinden havde Sabbi også haft bolden over mållinien, men den fuldtræffer blev korrekt annulleret for off-side.

Esbjerg forsøgte derefter at lægge pres på hjemmeholdet, men den stærke defensiv sørgede for, at det ikke udløste nævneværdige chancer.

Se også: Hjulmand om Brøndby-rygter: - Ingenting i artiklen er sandt!

Se også: Stor dansker-ros trods nyt nederlag: - Han er fantastisk

Se også: Schmeichels træner fyret