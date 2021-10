Gyldent træk: Første udesejr

Brøndby IF tog sæsonens første udesejr, da Viborg FF løb tør for energi og faldt sammen i slutfasen hjemme i domkirkebyen.

Det var en gylden dobbeltindskiftning af Niels Frederiksen med et kvarter tilbage, der fik tippet båden i Brøndby-favør.

Christian Cappis og Andrija Pavlovic gjorde forskellen - særligt førstnævnte, som blev matchvinder kort inden slutfløjt.

Niels Frederiksen havde en gylden hånd i Viborg. Foto: Bo Amstrup

Det var højintenst fra begyndelsen i Viborg, hvor begge mandskaber ville frem over stepperne.

Der gik heller ikke mere end fire minutter, før Marko Divkovic var tæt på med en flad afslutning mod det lange hjørne. Mikkel Andersen måtte i fuld længde for at forhindre et tidligt føringsmål.

Et kvarter senere var Divkovic på spil igen med et fremragende løb og en endnu bedre berøring. Afslutningen tvang igen Mikkel Andersen til en fornem aktion.

Marko Divkovic har, med rette, været en udskældt figur i Brøndby, men denne søndag lignede den kroatiske angriber i flere momenter et pletskud.

Det samme var Anis Ben Slimane tæt på at lave efter en halv time. Altså, et pletskud. Midtbanemanden modtog bolden fra Kevin Mensah i feltet og fra stående slaskede Slimane læderet på indersiden af den fjerne opstander, der vel stadig ryster på Stadion Allé…

Brøndby vandt i Viborg efter en gylden Niels Frederiksen-indskiftning. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Viborg kom bedre og bedre med i kampen, i takt med at de grønblusede formåede at spille sig ud af Brøndbys pres og sætte sit eget presspil bedre. Hjemmeholdet var dog ikke skræmmende foran mål…

Et langdrøn fra Justin Lonwijk var det bedste, som værterne havde at fremvise i en ellers energisk første halvleg.

Viborg fortsatte sit momentum i anden akt, og efter en god time var Sebastian Grønning centimeter fra at bringe værterne i front, da han havde set, at Thomas Mikkelsen stod langt ude af sit mål, da Brøndby mistede bolden på egen banehalvdel.

Chip-skuddet fra skydegale Grønning tog tværstangen, men det var nu for alvor Viborg, der bejlede til de tre point, da Brøndby var gået i baglås.

Christian Cappis blev matchvinder. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Indskiftingerne af Christian Cappis og Andrija Pavlovic fik ændret slagets gang for Niels Frederiksens tropper. Der kom nyt overskud på midten, og udeholdet fik spillet sine chancer store igen.

Med fire minutter retur kom forløsningen for Brøndby, da Simon Hedlund viste stort overblik og fandt Christian Cappis fri tilbage i feltet. Amerikaneren tøvede ikke og hamrede med sin scoring de tre vigtige point med hjem til Vestegnen.