Gyser i Superligaen: Her brænder lokummet

Sønderjyske-Vejle - søndag kl. 14

Glen Riddersholms mandskab holdt liv i drømmen om redning og Europa-playoff, da de søndag slog Horsens. De skal blot bruge et enkelt point mere end de gule rivaler, men de møder et formstærkt Vejle, der dog fik et knæk mod AGF og bl.a. er uden Allan Sousa, der fik rødt i vanvidskampen. Vejle er låst på fjerdepladsen og skal altså gennem nedrykningsplayoff-kampe to gange for at overleve.

Dramafaktor: