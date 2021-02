Håb om tilskuere snart i Superligaen

Det videnskabelige projekt skal teste 30.000 personer i oplevelesesindustrien. Forsøget ventes at blive opdelt i tre faser, hvor man afventer svar fra fase 1 forsøget før det næste kan iværksættes.

Det skal foregå efter følgende model:

Fase 1:

Tilskuerne skal på kampdage i Superligaen både testes med hurtigtesten (antigentesten med straks svar) og PCR-testen (laboratorietest med svar dagen efter).

Seks dage efter følges op med ny PCR-test for at forhindre, at forsøget ikke har øget smittespredningen.

Det er meningen, at afstandskravet skal være op til to meter som retningslinjerne foreskriver lige nu.

Fase 2:

Her er det tanken, at man i forsøget skal stå op med et reduceret afstandskrav. I denne fase kan også inddrages indendørs-oplevelser, hvor man dog sidder ned. Her taler man indendørs om den såkaldte konferce-model.

Fase 3:

Her er det festivalsmodellen, der skal efterprøves. Det er i situationer, hvor dem, der er med i forsøget, bevæger sig rundt mellem hinanden. Som vi normalt har gjort, inden coronaen ramte os.