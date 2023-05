Håbet lever i Lyngby: Hvor var han vild!

En dygtig manuskriptforfatter kunne næsten ikke skrive det mere dramatisk.

For med Lyngbys alt-eller-intet-2-1-sejr over AaB har de tre nederste mandskaber i Superligaen nu 27 point hver inden sidste spillerunde, og dermed holder de kongeblå håbet i live til det allersidste.

De var pisket til sejr. De leverede.

AaB? De missede deres ene af to matchbolde i nedrykningsdramaet, men de kan lune sig på, at deres målscore er suverænt bedre end både Horsens og Lyngbys. Det kan vise sig, at de får brug for forspringet.

Flere af hjemmeholdets krigere ramte niveau - og mere til. Særligt Willy Kumado var en fryd for øjet.

