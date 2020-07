Håbet om Europa lever: OB sender Randers på sommerferie

OB's yngste, Max Fenger - 18 år, nybagte student og professionel - er allerede sommerens bedste signing.

Efter kun to en halv uge på fuldtid i OB's stribede trøje burde sportschef Michael Hemmingsen give ham lønforhøjelse.

Med to hovedstødsmål headede fynboernes yngste Odense-klubben i play off-finalen mod Horsens.

Efter en halv time sørgede Max Fenger ikke kun for balance i regnskabet, men også for at udebanemålet fra Randers fik 'fordoblet' sin værdi, og efter en time fordoblede han målscoringen til slutresultatet 2-0.

For anden kamp i træk var jernmandens søn på pletten.

Han scorede ligeledes det vigtige udebanemål i 1-2 nederlaget i Randers.

Hvis efternavnet vil få en klokke til at ringe hos sportslæseren, er faderen Morten Fenger, tidligere EM-sølvvinder i triatlon og i dag direktør i forbundet.

OB har fundet stortalentet i Brøndbys 'baghave', Roskilde, hvor han også scorede mål på stribe.

Efter at være student i forsommeren blev Max Fenger 1. juli 'rykket op' i OB's superligatrup, hvor fynboerne på daværende tidspunkt for alvor var i bekneb for angribere med både Mart Lieder og Issam Jebali på skadeslisten.

Det var hjørnespark fra Jens Jakob Thomasen, som var 'optakten' til Max Fengers første mål, mens det var nordmanden Jørgen Skjelviks indlæg, der kun behøvede en pandebrask, da det blev til 2-0.

Inden Max Fenger tog hul målshowet, havde Randers været dominerende uden at have tilspillet sig de helt store muligheder, men få minutter efter 1-0 målet kunne den tidligere OB'er Mathias Greve have udlignet, men Oliver Christensen kom frem og reddede med en fodparade.

Da OB-ungersvenden få minutter før tid forlod banen efter at have gjort arbejdet færdigt med to mål, blev han naturligvis klappet fra banen af de 3621 tilskuere.

Deriblandt var Horsens-træner Bo Henriksen, som brugte fri-søndagen til at besøge sin gamle far, der var blevet hevet ud på Odense Stadion.