HAaBløst: Vanvittig afgørelse

Hvilket drama, da AC Horsens fik forårssæsonens første sejr i de døende sekunder over tandløse AaB.

AaB havde kampen igennem stort besvær med at skabe noget offensivt, men indskiftede Mathias Ross lignede befrielsens engel, da han dukkede op i feltet og headede nordjyderne på 1-1 tæt på de 90 minutter.

Men i de sidste sekunder blev også indskiftede Nicolai Brock Madsen helten i det modsatte felt og sikrede fortjent tre point til et velfightende Horsens-hold.

AaB derimod har stadig ikke vundet dette forår. Det er et mindre mirakel, at nordjyderne stadig har muligheden for at komme i top seks. Ikke at AaB gør det med den type alibifodbold, der blev vist i Horsens.

Hjemmeholdet åbnede onsdagsballet for fuld musik og hamrede de nordjyske gæster under græstæppet på rå fysik og energi.

Fem minutter skulle der gå, inden AaB fik et ben til jorden. Det var til gengæld ved at udmønte sig i mål, da Tim Prica pludselig befandt sig i en friløber mod Matej Delac. Kroaten trak en fin fodparade frem.

Herefter satte kampen sig, og AaB udviklede et massivt boldovertag. Dog uden at gøre det tilnærmelsesvist farligt. Det er set en del gange dette forår. Der mangler fart, fantasi og finesse.

I Horsens havde AaB igen svært ved at føre kuglen ind i farezonen. Tim Prica, Martin Samuelsen og ’Rufo’ skiftedes til at lege gemmeleg med holdkammeraterne på banens sidste tredjedel. Der er plads til forbedringer i Martí Cifuentes’ offensive drejebog.

Defensivt sejlede det også for AaB. Schweizerkniven Frederik Børsting udviste store mangler i markeringsspillet, mens Lukas Klitten havde svært ved overhovedet at tæmme klatten.

Efter en god halv time kostede defensiven dyrt for gæsterne. Frederik Børsting lavede et tåbeligt frispark uden for feltet på Søren Reese. Bolden blev slået i feltet, hvor Hallur Hansson blev den store i luftduellen med Rasmus Thelander…

Ja, du læste rigtigt, og færingen tumlede bolden ned i det lille felt, hvor Lirim Qamili pressede sig foran en tøvende Daniel Granli og scorede det første forårsmål for Horsens…

AaB var tæt på at få en drømmeåbning på anden halvleg, da Prica fik bolden i nettet efter en klumpspilssituation.

VAR trådte dog til og annullerede korrekt scoringen, da Rufo slog til bolden med hånden kort forinden. Ganske unødvendigt, men åbenbart uundgåeligt.

Selv om Ross' scoring var tæt på at skaffe point til AaB, så skabte nordjyderne ALT for lidt i en ringe anden halvleg.

Ganske enkelt: HAaBløst!

