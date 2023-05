Hånede FCN i guldfest: - Du kan ikke stå for presset!

Efter at have sikret sig sejren i Superligaen blev FCK-spillerne taget imod på Frederiksberg Rådhus i en vanvittig fejring natten til tirsdag

- Det var en god kamp, gutter. Desværre blev I stoppet af det fantastiske hold fra Vestegnen. Jeg kan ikke vente til sidste afsnit af 'Guldjagten'.

- Guldet skal hjem til Farum igen!

- Mads Bidstrup - tilslut dig vores live!

- Christensen - du kan ikke stå for presset!

Mandag aften stak det helt af i FCK's spillerbus, fordi rivalerne fra Brøndby knækkede FC Nordsjælland midtover. Dermed sendte de endegyldigt pokalen til Østerbro.

Humøret var forståeligt nok højt efter københavnernes 15. danske mesterskab og en 2-1-sejr over Viborg.

Men nordsjællændernes nederlag var også et tema undervejs i efterfesten.

I hvert fald hvis man dømmer ud fra FCK-spillernes videoer og reaktioner på sociale medier, hvor stikpillerne til FCN fløj rundt, mens festen i bussen eksploderede for fuld udblæsning med øl og sang.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Hånede FCN-dokumentar

FCN var dårligt gået fra banen efter 1-5-nedsablingen, da Kamil Grabara på Twitter sarkastisk skrev, at han slet ikke kan vente med at se sidste afsnit af Viaplay-dokumentaren 'Guldjagten', der gennem foråret er gået tæt på klubbens mesterskabsjagt.

Teksten var ledsaget af en video af Mads Bidstrup, der i capotårnet på Right to Dream Park sang 'Guldet skal hjem til Farum igen' med en megafon i højre hånd.

Og netop den slagsang gik igen blandt FCK-spillerne i løbet af hele aftenen. Både i bussen og på en tankstation lidt uden for Viborg.

Foto: Lars Ronbog/Getty Images

Henvendte sig direkte til Bidstrup og Steen Christensen

På Instagram benyttede skadede Carlos Zeca sig af muligheden for at sende live til sine 73.000 følgere, og i kommentarsporet taggede Kamil Grabara Mads Bidstrup og opfordrede ham til at checke ind og tilslutte sig den virtuelle fest.

Senere i livesignalet startede spillerne endnu engang Farum-slagsangen, hvorefter der fra en af spillerne blev råbt: 'Christensen - du kan ikke stå for presset!'

Her formentlig med henvisning til FCN's midtbanespiller Jacob Steen Christensen, som i Parken - i det ene af de to pokalmøder - blandt andet kom i vælten, fordi han forsøgte at ødelægge straffesparkspletten, inden Diogo Goncalves gik til kuglen.

I lang tid har FCK og FCN kæmpet om førstepladsen i Superligaen, og den dyst blev ikke mindre dramatisk af, at mandskaberne kolliderede fire gange på lidt over en måned, og hvor interne uenigheder blussede op fra kamp til kamp.

I en story, som Marko Stamenic har lagt på Instagram, holder han, William Clem, Hakon Haraldsson, Valdemar Lund og Elias Jelert deres hænder op under øjnene og karikerer gråd med ordene 'karma'.

Foto: Screenshot fra Marko Stamenics Instagram-story

En gestikulation, FCN's Adamo Nagalo, Ernest Nuamah og Mohamed Diomande på et tidspunkt lavede under de indbyrdes kampe mellem mandskaberne.

FCK-festen fortsatte foran Frederiksbergs Rådhus med et hav af fans, da klokken ramte 23.30. Herefter drog spillerne videre til middag, inden turen gik mod byen.

Foto: Kenneth Meyer

Brøndby smadrede FC Nordsjælland med 5-1 på Brøndby Stadion i næstsidste runde af sæsonen i en kamp, hvor Mathias Kvistgaarden blev hattrickhelt.

Kort inden opgøret havde FCK besejret Viborg FF med 2-1, og Farum-klubben var derfor pisket til sejr, hvis holdet stadig skulle have håb om guldmedaljer.