Hårdt rødt: - Det er som det vilde vesten

Ekstra Bladets dommer-ekspert mener, at der bør være et råd, der håndterer dom-afgørelser som Frank Onyekas

'Det var voldsomt svært at se, hvad Onyeka gjorde forkert i situationen,' skriver Ekstra Bladets dommer-ekspert Benjamin Leander i sin klumme.

FC Midtjyllands midtbane-profil Frank Onyeka lod da også mest af alt til at afværge situationen, da FC Nordsjællands Mads Døhr Tychosen skubbede Onyeka op til flere gange, men onsdag formiddag kom det alligevel frem, at nigerianeren ikke slipper for karantæne i braget mod FCK.

En beslutning, Leander er langt fra imponeret over.

FCM skal appellere udvisning

- Det er som det vilde vesten, som dommerne forklarer ting, der ikke kan siges meget til, fordi de dybest set henvender sig til dem selv, siger Leander til Ekstra Bladet.

Frank Onyeka var også selv noget uforstående da han blev vist gult kort for anden gang i opgøret mod FC Nordsjælland. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Han refererer til, at der i Fodboldens Disciplinærinstans blandt andet sidder advokater, tidligere fodboldspillere, bestyrelsesmedlemmer og folk med lignende stillinger i klubber.

Og altså ikke nogen med dommer-baggrund.

- Vi burde have et råd bestående af en blanding af tidligere spillere og dommere uden interessekonflikter, og som kan gå ind og overrule dommere og sige, når en dom ikke er okay. Det skal vi have i Superliga-regi, som vi har det så mange andre steder, foreslår han.

FC Midtjylland kunne trods Onyekas udvisning juble efter kampen mod FC Nordsjælland, der endte med 1-0-sejr og dermed Superliga-matchbold til Ulvene. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Forstår dommeren

Som tidligere topdommer i dansk fodbold forstår Benjamin Leander godt, hvorfor kampens dommer, Aydin Uslu, har besluttet sig for at stå ved sin første dom.

Står dommeren ved sin dom, kommer han nemlig til at fremstå bedre, når dennes indsats skal vurderes, siger Benjamin Leander.

- For mig er det sådan en halmstråsforklaring, at Onyeka skulle have forladt åstedet for at undgå sit andet gule kort. Dommeren prøver at få sig selv til at se bedre ud ved at holde sig til sin første dom, vurderer Leander.

Han understreger dog, at det ud fra tv-billederne godt kan forsvares at dømme, som det blev. Men netop det, at dommerne altid vil forsøge at fremstå så pletfrie som muligt, er problemet, så længe systemet er skruet sammen, som det er.

FC Midtjylland meldte straks ud efter kampen mod FC Nordsjælland, at de ville anke dommen. De mente ikke, den anden advarsel, Frank Onyeka modtog, var retfærdig. Dommer Aydin Uslu fastholdt sin beslutning efter at have set episoden igennem, og Fodboldens Disciplinærinstans har slutteligt ikke fundet grund til at omstøde dommerens kendelse.

Dermed går Onyeka glip af torsdagens kamp mod FC København, hvor Ulvene kan sikre sig det danske mesterskab med fire resterende runder, hvis de formår alt andet end at tabe opgøret.

FCK er samtidigt pressede nedefra i tabellen, hvor AGF er begyndt at kunne snuse til Løvernes sølvmedaljer, som århusianerne kun har fire point op til.

Benjamin Leander Benjamin Leander er Ekstra Bladets nye dommer-ekspert. Han var aktiv elitedommer mellem 2013 og 2017 Nåede 34 kampe i 2. division og 48 kampe i 1.division som hoveddommer samt 16 kampe i Superligaen som 4.dommer

