Han afløser fyret Graulund

I seneste uge blev Peter Graulund fyret som fodboldekspert på TV3 Sport.

Begrundelsen var manglende tillid mellem parterne, forklarede Kim Mikkelsen, sportschef på TV3 Sport.

Fyringen skete med baggrund i, at Ekstra Bladet afslørede, at Peter Graulund har deltaget i et møde med Magnus Kofod Andersen fra FC Nordsjælland og agenten Mikkel Beck, der har lavet en aftale med Magnus Kofod i foråret.

Peter Graulund var hele seneste sæson og også i denne sæson fast ekspert på mandagsprogrammet Offside, som også har Kenneth Emil Petersen som ekspert samt Mads Laudrup som vært.

Med den tidligere AGF-bombers fyring skulle TV3 Sport finde en ny, fast ekspert.

Valget er faldet på en gammel Superliga-kending, der har været ansat på tv-stationen siden starten af september.

- Det skal Bo Henriksen. Vi er helt sikre på, at han kommer til at indgå i programmet med en masse humør, god energi og vil tale godt ind i det koncept, som vi synes, at programmet skal have.

- Det er for folk, der virkelig elsker Superligaen og kender den, siger Benjamin Munk Lund, der er redaktionschef på TV3 Sport, til Ekstra Bladet.

Mon det bliver 'magisk', når Bo Henriksen fremover er fast ekspert i Offside? Foto: Lars Poulsen

Bo Henriksen sendte som cheftræner AC Horsens op i Superligaen i 2016 og var træner for klubben frem til august måned i år. Han kender derfor Danmarks bedste række indefra.

- Vi synes, at han med sin lange historie i ligaen har evnen til at tage del i de formater, der er i Offside, med forudsigelser, sætte rundens hold og være medinterviewer af de gæster, vi har i programmet.

- Det er vi sikre på, at han bliver helt suveræn til. Det glæder vi os til, siger Benjamin Munk Lund.

Ekstra Bladet spurgte også ind til, hvad TV3 Sport mener om, at Peter Graulund kalder fyringen for en overreaktion. Hertil har TV3 Sport ingen kommentarer.

