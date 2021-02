- Han er færdig med at lave mål!

HVOR ER DET FEDT, at vi er i gang igen! Jeg var godt underholdt i løbet af ugen i en første 'forårsrunde', der bød på lidt af hvert.

Aldrig er Superligaen vågnet så tidligt af sit vinterhi, og vejrguderne spiller med. Det kan ikke være anderledes, og jeg glæder mig over, at der ikke har været noget piberi over hverken baner eller temperaturer.

Skulle jeg mod forventning kikse, stiller jeg gerne op til offentlig spanking

GU’ FANDEN er det koldt, og måske jeg snart får varmet ballerne! Jeg sætter i hvert fald røven i klaskehøjde med fem nye bud på, hvordan det kommer til at gå resten af grundspillet.

Og skulle jeg mod forventning kikse, stiller jeg gerne op til offentlig spanking …

Nicolai Poulsen fortsætter med at udbygge sin imponerende kortsamling. Foto: Lars Poulsen

Nicolai Poulsen får mindst fem kort mere

AGF’s hardhitter startede 2021 med at se gult og afsoner karantæne i eftermiddag. I de seneste sæsoner har han samlet på advarsler, og i AGF’s sidste syv kampe i grundspillet får han minimum fem kort mere.

Det vil kaste en karantænedag af sig undervejs, så reelt har han kun seks kampe til at indsamle fem ostemadder eller måske en rød badebillet.

Vi så i Vejle, at der ikke skal ret meget til. Lidt brok og så faldt hammeren. Det er selvfølgelig et problem. Det er hæmmende for hans spil, når han løber rundt med en advarsel i lommen.

Jeg er sikker på, at både David Nielsen og Nicolai Poulsen er opmærksomme på det – men jeg er lige så sikker på, at dommerne er opmærksomme på nutidens aarhusianske plæneklipper …

Nummer 6 plejer at have mindst 35 point, men denne gang behøver man ikke hente mere end 32 point for at nå slutspillet. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

32 point er nok til top seks

I de seneste fire sæsoner har grundspillets nummer syv haft henholdsvis 33, 32, 36 og 35 point. Denne gang bliver 'bundrekorden' slået.

32 er det magiske tal. Får man det, tør jeg godt garantere, at man havner blandt de seks øverste.

Det kan dog blive svært nok. Vejle, OB og FC Nordsjælland skal lave to point i snit i de resterende kampe for at nå det, mens AaB skal hente 1,63 point per kamp. Det er ikke umuligt, men …

Simon Hedlund sendte torsdag Brøndby alene i spidsen af Superligaen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Når grundspillet er afsluttet, ligger FC Midtjylland, Brøndby og AGF nummer 1, 2 og 3

Her er der alle muligheder for, at det kan gå ravruskende galt! Nogle vil måske mene, at det er flabet, at jeg ikke har FCK i top tre, for sejren i Aalborg giver dem et kæmpe løft.

Når man tænker på, at de nu møder Horsens, SønderjyskE og Lyngby, har de gode muligheder for at stå med 12 point efter de første fire kampe i 2021. Så skal der noget til at misse top tre.

Mit bud, AGF, er ikke favoritter, som det ser ud nu, og fornuftigt nok nøjes de med at tale om top seks.

De ved godt, hvad der bliver sagt og skrevet, hvis de ikke slår Lyngby. For hvordan kan man sætte næsen op efter top tre, hvis man i de første kampe ikke kan slå to af de tre nederste …

Men jeg tror på 'De Hvi'e'. Så må William Kvist komme efter mig, hvis jeg skulle tage fejl.

Jakob Michelsen og OB fik en frygtelig start på 2021 med et nederlag til Lyngby. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

To trænere er færdige, når slutspillet starter

Alt tæller med - fyringer, 'salg', frivillige aftrædelser, og hvad man ellers kunne forestille sig.

Det er en dem, hvor jeg lever fint med at tage fejl, men jeg må minde om, at jeg har ramt mine to første trænerforudsigelser i denne sæson.

Jeg kigger først og fremmest mod Fyn. Jeg kan nemt se OB sige farvel og tak til Jakob Michelsen før tid.

Og så kan jeg forstå, at Constantin Gâlcă er på blokken i en rumænsk klub. Får han tilbuddet, tror jeg ikke, at Vejle vil stå i vejen, selvom sæsonen er i en kritisk fase.

Kamil Wilczek må indstille sig på at bruge meget tid på FCK-bænken. Foto: Jens Dresling

Kamil Wilczek scorer ikke flere mål

Det ser sort ud for Ståle-købet Kamil Wilczek i København. Han har kun scoret en gang siden fyringen af nordmanden, og jeg tror ikke, at han rammer plet mere i grundspillet.

Jeg ser ham ikke få ret mange minutter i FCK. Hvis københavnerne undgår skader helt fremme, er jeg tilbøjelig til at tro, at han ikke får en eneste startplads i grundspillets sidste otte kampe.

Den 33-årige polak ser ikke ud til at passe ret godt til Thorups stil. Kaufmann og Daramy kommer tilbage, og unge Bøving stod foran Wilczek i indskiftningskøen i Aalborg.

Og hvor efterlader det så Wilczek? Tja, han får vel et indhop i ny og næ.

Sådan gik det sidst Du skal selvfølgelig ikke snydes for mine forudsigelser fra 22. november: 1. Mindst to Superliga-klubber har skiftet træner, når vi rammer 31. januar. Spot on! Jonas Dahl røg i Horsens, og Christian Nielsen fik sparket i Lyngby. Og så nåede jeg endda at få Marti Cifunetes med som en bonus, da AaB ansatte ham kort før nytår. 2. FCK er ikke i top seks, når Superligaen går på juleferie! Stolpe ud. Det var et frækt bud, og det er ikke altid, at det frække holder. Men det var tæt på. FCK lå nummer seks kun et point foran AaB. 3. Mindst en spiller når ti scoringer inden jul Forbier, men jeg kan ikke anklages for at fedtspille. Desværre var angriberne noget nærige med scoringerne i efterårets sidste runder. Stig Tøfting havde forudset, at FCM ville toppe Superligaen ved efterårets afslutning. Foto: Lars Poulsen 4. Når efterårets sidste fem runder er spillet, så ser top tre sådan her ud: 1. FCM 2. Brøndby 3. AGF. Ramt lige i røven. Det giver mig blod på tanden i forhold til at ramme 1, 2 og 3 efter grundspillet. 5. Jesper Lindstrøm, Jonas Wind, Lucas Andersen, Pione Sisto, Anders Dreyer, Alan Sousa, Kamaldeen Sulemana, Alexander Bah og Casper Højer er varme salgsemner i Superligaen, men jeg hugger til og tror ikke på, at en eneste af dem bliver solgt i januar-vinduet. Tæt på! Bah blev solgt, men alle andre blev. Coronaen lagde en dæmper på købelysten, så det blev som forudset et stille transfervindue. Men jeg er sikker på, at flere af dem forsvinder til sommer. Vis mere Luk

Tøffes spåkugle

SønderjyskE-Vejle Søndag kl. 14.00 Vejle viste mod AGF, at de kan noget fysisk, men SønderjyskE følger op på den flotte sejr i Herning. Hjemmeholdet vinder et tæt opgør og sparker sig tæt på en slutspilsplads. Mit bud: 1-0 FC Nordsjælland-OB Søndag kl. 14.00 Taberen er ude af kampen om top-6, selvom jeg ikke tror, at nogen af dem når det, uanset hvordan det går i Farum. FCN viste intet mod Brøndby, og er det niveauet, får OB et point med hjem til Odense. Mit bud: 1-1 AC Horsens-FC København Søndag kl. 16.00 Det bliver heller ikke point til Jens Bertel Askou i kamp to, når FCK kommer på besøg. De tager hjem til hovedstaden med tre sikre point. Eneste fare er, hvis de leverer en 1. halvleg som den i Aalborg. Mit bud: 0-2 AGF-Lyngby Søndag kl. 18.00 Søndagens mest målrige opgør bliver i Aarhus. AGF finder melodien mod et offensivt spillende Lyngby-mandskab, der kommer med selvtillid efter første sejr over et Superliga-hold siden midt i juli! Mit bud: 2-1 Brøndby-AaB Søndag kl. 20.00 Hvis AaB kommer til Brøndby Stadion for at spille småbold, bliver de sendt hjem på en omstilling. Brøndby hentede tre point i Farum efter en meget disciplineret indsats, og defensiven holder tæt igen. Mit bud: 2-0

