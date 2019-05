Han er Forårets Profil - slår holdkammerat

Han blev en suveræn vinder af Efterårets Profil i Superligaen, og igen i dette forår har de 14 Superliga-trænere peget på Robert Skov fra FC København som halvsæsonens bedste spiller.

I den traditionsrige kåring fra Tipsbladet vinder Robert Skov prisen som Forårets Profil i Superligaen foran holdkammeraten Dame N'Doye. Det var tæt, men Robert Skov fik i afstemningen fra Tipsbladet prisen med 49 stemmer mod Dame N'Doyes 45.

Fem af de 13 cheftrænere i Superligaen gav Robert Skov topkarakter (Ståle Solbakken kunne ikke stemme på egne spillere).

Den nykårede landsholdsspiller, der kun lige er fyldt 23 år, får store roser med på vejen - blandt andet fra Brøndbys cheftræner.

- Robert har udviklet sig kolossalt og er blevet den måske mest kampafgørende spiller i Superligaen i denne sæson. Han scorer mål ud af ingenting og har været en afgørende spiller for FC København, siger Martin Retov til Tipsbladet fredag.

Kantspilleren, der blev købt i Silkeborg for snart halvandet år siden, har udviklet sig markant og har med 10 scoringer og fem assists i Superliga-foråret vist sig flot frem for FC København, som han har været med til at vinde det danske mesterskab med.

- Det er ret vildt. Jeg havde sgu ikke regnet med det. Der er mange, der har gjort det godt i foråret, især her. Der er virkelig mange, der har steppet op, når det gjaldt. Så det er jeg stolt af og glad for, siger Robert Skov, som der bringes et stort interview med i Tipsbladet fredag.

OB'eren Jeppe Tverskov blev af de 14 trænere nummer tre i afstemningen til Forårets Profil.

Du kan i Tipsbladet fredag se navnene på alle de spillere, der fik stemmer til kåringen af Forårets Profil - du kan også se, hvordan de 14 cheftrænere stemte.

Tipsbladet har uddelt Efterårets Profil siden 1995, mens Forårets Profil er blevet uddelt siden 1999.

Robert Skov vandt som nævnt Efterårets Profil i 2018, mens Forårets Profil i 2018 blev vundet af Brøndbys Kamil Wilczek.

