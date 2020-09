37 år er ingen alder. Spørg bare Thomas Mikkelsen om det.

AaB-spillerne forsøgte og forsøgte, men fandt ikke vej fordi Lyngby-målmanden i 1. spillerunde.

Den første store redning havde han efter få minutters spil på Kasper Kusk afslutning, og derfra fortsatte det sådan set bare resten af eftermiddagen.

Lige meget hvad AaB gjorde, kunne de ikke passere Lyngbys grand old man i buret. Han sikrede sit hold et point, og hans indsats udløste topkarakteren 6 i Ekstra Bladet og naturligvis også en sikker plads på rundens hold.

- For mig at se redder han to-tre - ja, måske endda fire - rene mål. Han viser den rutine og niveau, han har, sagde Lyngby-træner Christian Nielsen efter 0-0-kampen mod nordjyderne.

Lyngby er ikke ligefrem kendt for at have mange clean sheets, men Thomas Mikkelsen var virkelig i humør på første spilledag, og det var helt afgørende for udfaldet.

- Vi ved, at når Thomas har en af de dage, så er han svær at passere. Han kan være modbydelig for modstanderen. De mærker og føler ham virkelig, og pludselig er han dobbelt så stor inde i målet.

- De dage har han indimellem, og heldigvis for det. Det gav os et point, sagde Lyngby-træner Christian Nielsen.

Også OB's Mads Frøkjær-Jensen scorede topkarakter efter sin præstation mod FCK, og han er en af tre OB'ere på rundens hold efter 1. spillerunde.

Rundens hold (3-4-3) - 1. runde Genialt 6 Thomas Mikkelsen Alderen trykker ikke! Den 37-årige keeper var den direkte årsag til, at Lyngby slap fra premieren mod AaB med point. Havde adskillige store redninger. Claus Bech/Ritzau Scanpix God 4 Pierre Kanstrup Det er sin sag at holde FC Midtjylland fra chancer, men det gjorde SønderjyskE. Krigeren Kanstrup gik forrest med en jætteindsats og fik fuldstændig neutraliseret Sory Kaba. Claus Bech/Ritzau Scanpix God 4 Daniel Granli Den svenske stopper fik en fin debut i AaB-trøjen. Vandt sine dueller mod Lyngby-angriberne og reddede sit hold, da Jacob Rinne før pausen var på skovtur. Claus Bech/Ritzau Scanpix God 4 Sigrud Rosted Nordmanden fik kun pladsen, fordi Andreas Maxsø afsonede karantæne. Men han efterlod et stærkt indtryk. Solid i duellerne og matchvinder med flot hovedstødsmål. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Super 5 Alexander Bah, SønderjyskE, 5 Kampens bedste da SønderjyskE nedlagede mestrene. Bah havde helt styr på højrekanten og hoppede ikke på Sistos finter, da FC Midtjylland satte stjerneindkøbet ind. Claus Bech/Ritzau Scanpix Super 5 Pedro Ferreira Det siges, at portugiseren stadig ikke helt er i form, men det var ikke til at se i Lyngby. Midtbanemanden var stærk i duellerne og spillede med stor omtanke. Claus Bech/Ritzau Scanpix God 4 Mohammed Diomande Hold godt øje med ham. Det 18-årige stortalent leverede en suveræn første time mod Brøndby. Han scorede på hovedstød og lagde elegant op til 2-0-træfferen. Jens Dresling Super 5 Moses Opondo Sikke en arbejdsindsats. Opondo var involveret i det meste, da OB tog fusen på FCK. Var med til at vinde midtbaneslaget for fynboerne i en forrygende første halvleg. Claus Bonnerup Super 5 Simon Hedlund Ingen truer modstanderne mere i dybden end ham. Han er hurtig og lurer altid lige på kanten af offside. Scorede et enkelt mål og fik tilkendt straffespark. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Super 5 Issam Jebali Tomålsskytten kørte - især før pausen - rundt med FCK'erne, der slet ikke kunne fange ham. Og denne gang savnede Jebalis afslutninger bestemt ingenting! Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Genialt 6 Mads Frøkjær-Jensen Den unge OB'er holdt før pausen legestue med FCK i fynboernes 3-2-sejr. Han udfordrede konstant københavnerne, og han var fremragende, så længe kræfterne holdt. Foto: Jens Dresling

