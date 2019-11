Han knækkede Brøndby: - Bør tage tilbage til Danmark

Bubacarr Sanneh udviklede sig til en kæmpe profil i Superligaen for AC Horsens og senere FC Midtjylland, hvor han var med til at vinde det danske mesterskab.

Det midtjyske guld kom ikke mindst i hus takket være Bubacarr Sanneh, der scorede et afgørende mål på Brøndby Stadion.

I sommeren 2018 blev han solgt til Anderlecht for 60 millioner kroner, og så spåede de fleste ellers midtstopperen en stor karriere i europæisk fodbold.

Sådan er det langtfra gået.

Den første sæson i Anderlecht blev en gedigen fiasko, og det er ikke blevet bedre i den tyrkiske bundklub Göztepe, som han blev udlejet til i sommer.

Bubacarr Sanneh har ikke spillet et eneste minut i de seneste otte ligakampe for klubben, der er nummer 12 i den bedste række.

Fiaskoen er også blevet noteret af landstræneren for Gambia Tom Saintfiet, der har et godt råd til Bubacarr Sanneh.

Faktisk den eneste løsning

- Han står med nøjagtig det samme problem, som han havde i Anderlecht. Han gik glip af forberedelserne til sæsonen, men blev med det samme kastet for løverne.

- Han er en dreng, der har brug for tillid. At vende tilbage til Danmark, hvor de rigtig godt kan lide ham, er faktisk den eneste løsning. Eller tage til Gent og spille under Jess Thorup, som kender ham fra FC Midtjylland, siger landstræneren ifølge Voetbalprimeur.be til Het Nieuwsblad.

24-årige Bubacarr Sanneh har spillet 67 kampe i Superligaen og står noteret for imponerende 11 scoringer.

Han har kontrakt med Anderlecht frem til sommeren 2023, mens lejeaftalen med Göztepe gælder for resten af indeværende sæson.

Bubacarr Sanneh fik ikke minutter for Anderlecht før skiftet til Tyrkiet i sommer, og dermed kan han i teorien godt skifte til en dansk klub i januar, hvis lejeaftalen med Göztepe bliver ophævet.

En spiller må maksimalt repræsentere to klubber i samme sæson.

