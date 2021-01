Han kunne være endt i AGF

Michael Lumb tjekkede mandag ind på Vestegnen, men faktisk var han for nogle måneder siden tæt på at vende hjem til Aarhus.

Den 32-årige back underskrev mandag en etårig aftale med Brøndby, hvor han i 2021 skal agere vikar for den knæskadede paraguayanske landsholdsspiller Blas Riveros.

Lumb havde kun et halvt år tilbage af sin kontrakt med Horsens, der indvilligede i at slippe den rutinerede forsvarer her og nu.

Michael Lumb med sin nye trøje i Brøndby. Foto: brondby.com

Anderledes så det ud i det seneste transfervindue, hvor der også var bud efter Lumb fra en topklub i Superligaen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger forsøgte AGF på allersidste dag i transfervinduet at hente ham til Aarhus som en mulig erstatning for Casper Højer Nielsen.

Dinamo Zagreb bød på Højer, og AGF afsøgte markedet for potentielt afløsere.

Vejles Malte Amundsen var i spil, men var efter aarhusianernes mening for dyr, og Horsens havde ikke i sinde at slippe Lumb.

Han måtte blive i det østjyske, og Casper Højer Nielsen måtte også blive i AGF, der afviste den kroatiske klub.

Michael Lumb spillede ungdomsfodbold i AGF og fik sit gennembrud i klubben.

Det skaffede ham en kontrakt i den russiske storklub Zenit Skt. Petersborg, og karrieren har også bragt ham forbi klubber som Feyenoord, Freiburg og Bochum.

Herhjemme har han udover AGF spillet for AaB, FC Vestsjælland, Lyngby og Horsens.

Han var med til at vinde med bronze med Lyngby under den nuværende AGF-træner David Nielsen og har i 2021 gode muligheder for at føje endnu en medalje til samlingen.

Brøndby overvintrer på andenpladsen i Superligaen og er à point med førende FC Midtjylland.

