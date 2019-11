Han scorer aldrig - pludselig afgør han dansk målorgie

LYNGBY (Ekstra Bladet): Det er jo en ren målstime, Patrick da Silva er inde i. Den klejne forsvarsspiller mener selv, han har scoret tre gange i karrieren – og deraf er de to såmænd faldet i dette efterår. Et mod Hobro – et mod OB søndag eftermiddag.

Og hvilket mål! To minutter og et par håndfulde sekunder inde i overtiden sendte den 25-årige sjællænder fladt kuglen ind til 4-3 til usigelig jubel blandt de kongeblå fans, og man må sige, at NÅR han scorer, så er der point i kasserne.

- Målet mod Hobro til 2-0 var i hvert fald afgørende, og det var det i dag også, siger han grinende.

Skaderne har stået i kø, og han har haft problemer med gambling, men efter en tur i Roskilde har han siden sommer været på kontrakt i Lyngby. Pilen peger klart opad og karrieren er nu ovenikøbet krydret med scoringer.

Hvor mange har du overhovedet scoret?

- Jeg har lavet tre i det hele, men det første var i en eller anden Europa Cup-kamp mod et eller andet fimsehold fra San Marino, så det vil jeg ikke engang tælle med. Men to på en halvsæson… Jeg regner da med, det sætter gang i et eller andet. Det virker sådan.

Vi snakker som Lyngby-spiller ikke?

- Jo, men jeg har heller ikke scoret for Brøndby, Nordsjælland eller nogen andre. Kun lidt til træning.

Op på fars arm! Patrick da Silva jubler igennem sammen med Lyngbys fysiske træner Thomas Kjærbye. Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

Hvordan oplever du målet?

- Magnus Westergaard får den inde på midten og spiller den ud til mig – det bliver egentlig en lidt dårlig bold, fordi deres forsvarsspiller (Ramon Leeuwin) faktisk er tættere på den end mig. Men han tøver i sidste sekund, så jeg kan prikke den mellem benene på ham og få en friløber.

Og så skal du til at tænke, mens du sprinter…

- Lige i den situation tænker jeg bare: Langt hjørne! Jeg ved godt, André Riel gerne ville have den på tværs, men i den situation tænker jeg kun langt hjørne, og jeg ramte den jo også så skidegodt, jo. Det viser bare, jeg har tur i den lige nu. Det er det vigtigste.

Hvordan er det at score for en mand, der aldrig gør det?

- Det er ekstraordinært, for der er forskel på at score til 4-0 og på at score til 4-3 i overtiden. Det er nok en af dem, jeg ikke lige glemme foreløbig. Lad mig sige det sådan: Det er sindssygt fedt!

Tænker I mest på top 6 eller bund 4?

- Spørger du administrationen og alle omkring klubben, så kigger de nedad – og det gør jeg også selv. Men det er klart, at når vi ligger, hvor vi gør, og forskellen mellem så mange midterhold er så lille, så kan alt også ske. Det bliver marginaler, der afgør, hvem der kommer med i det slutspil. Det er ikke umuligt – men vi skal nok kigge lidt nedad, og så ellers fokusere på os selv.

- Jeg er optimist og drømmer om sådan nogle ting. Det kunne være sindssygt fedt, men vi skal måske lige lade den simre vinterpausen over.

Hvad skal sådan en målkonge bruge liga-pausen på?

- Vi har et hold-arrangement på torsdag, hvor vi skal have noget godt at spise, og så får vi fri i weekenden. Jeg har lige fået ny lejlighed, så der er vist lige nogle møbler, der skal samles, inden familien kommer på besøg.

