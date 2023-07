Han skal væk - igen

Wahid Faghir kan med stor sandsynlighed se frem til et nyt lejemål eller alternativt et salg fra Stuttgart, der ikke planlægger med ham

Wahid Faghir skal ikke forvente den store fremtid i Stuttgart i den kommende sæson.

Som Ekstra Bladet forstår det på tyske kilder, har cheftræner Sebastien Hoeness ikke de store planer med den 19-årige dansker for den kommende bundesligasæson.

Han skal udlejes igen eller måske sælges.

Wahid Faghir (tv) har angiveligt ikke det store at se frem til i Stuttgart i den kommende sæson. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Begrænset succes

I sidste sæson var han udlejet til FC Nordsjælland med begrænset succes. 23 kampe og fem scoringer var facit af lejeopholdet i Farum, der nu har sendt ham retur til Sydtyskland.

Stuttgart har været i gang med forberedelserne til den kommende sæson i en lille uge, men Wahid Faghir døjer med muskelproblemer og derfor ikke været en del af den fulde træning.

Stuttgart overlevede i Bundesligaen via sejrene over Hamburger SV i nedryknings-playoff-kampene. Nu venter en ny sæson, hvor de skal kæmpe for eksistensen.

Og her skal man altså ikke forvente, at Wahid Faghir er at finde i klubben i hele sæsonen.

Wahid Faghir var en meget dyr investering, da Stuttgart købte ham i Vejle 31. august 2021 for et beløb, der kan snige sig op i niveauet 50 mio. kr.

Derfor kan det blive svært at få ham solgt og samtidig få investeringen hjem her i sommervinduet. Stuttgart skal håbe, han får gang i karrieren i en ny klub, som eventuelt ender med at købe ham.

Derfor kan det ligne endnu en udlejning for angriberen i den kommende sæson.