Han stjal billedet

Kamal-Deen Sulemana kan blive FCN's største salg til dato.

Hurtigløberen på bare 18 år behøvede kun 45 minutter plus to tillægsminutter mod de danske mestre FCM til at vise, at han har færdighederne til at blive et endnu større salg end landsmanden Muhammed Kudus, som forleden blev solgt til Ajax Amsterdam for 67 mill. kr.

FCN's uslebne diamant stjal billedet, og blev en uforglemmelig oplevelse i en herlig målfest, som de nykårede danske mestre med overraskende stor besvær vandt med 6-3.

Den ghanesiske teenager formåede at gøre FCM's anfører Erik Sviatchenko rundtosset i en grad, så superligaens bedste forsvarsspiller ikke anede, hvor han befandt sig.

To gange kom den garvede forsvarsklippe til at se skidt ud.

Først fumlede anføreren med bolden og blev løbet over ende, og så stod der 1-0 til gæsterne og ni minutter senere blev han snydt som sjælden set og så kunne FCN gå til pausen med en føring på 2-1.

Med to mål på straffespark er Ronnie Schwartz på siden af Kamil Wilczek på topscorerlisten (Foto: Jens Nørgaard, Ritzau/Scanpix)

Det var først efter, at FCN havde efterladt Kamal-Deen Sulamana i omklædningsrummet og erstattet ham med Martin Frese fra anden halvlegs start, at mestrene for alvor kunne udnytte at være en mand i overtal i 77 minutter plus det løse.

Allerede efter 13 minutter var der dobbelt rødt til den tidligere FCM-spiller Mads Døhr Thychosen, da han tæt mål fældede Mikael Anderson.

Ved den ulovlige aktion pådrog FCN-spilleren sig en gevaldig flænge på næseroden, som han prøvede at fortælle stammede fra en albue fra FCM-spilleren.

- Han var heldig med ikke få rødt kort, lød det, da Mads Dyhr Thycosen hilste på sin tidligere chef FCM'øs sportschef Svend Graversen.

Sidst FCM og FCN mødtes, var samme Mads Dyhr Thychosen indblandet i en batalje med Frank Onyeka, som i sidste ende betød rødt kort til sidstnævnte.

Den tidligere FCM-spiller Mads Dyhr Thycosen fik rødt kort, men også en blodig næse efter en flænge på næseroden (Foto: Jens Nørgaard, Ritzau/Scanpix)

Straffesparket sparkede Ronnie Schwartz sikkert i nettet, og han var sikkerheden selv, da han gjorde det til 5-3 og med sæsonens 17 mål kom side om side med Kamil Wilczek på topscorerlisten.

Selv om Erik Svciatchenko efter først at have headet på overliggeren senere fik scoret til 4-3 efter et hjørnespark, så kom anføreren til at ligne en spiller, der allerede er gået på sommerferie.

Da FCN udlignede, så Superligaens suveræne bedste forsvar heller ikke for godt ud.

FCM's mestre får i øvrigt kun lov at holde ferie i ni dage, fordi der i næste måned venter en Champions League-kvalifikation.

