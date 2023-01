Handler hos Superliga-konkurrent

AaB har med øjeblikkelig virkning købt den 23-årige højre back Kasper Jørgensen fri af sin kontrakt i Lyngby Boldklub.

Det oplyser AaB på sin hjemmeside.

Kasper Jørgensen er med sine fire mål i denne sæson topscorer, selv om han optrådte i holdets bageste kæde.

AaB-sportschef Thomas Bælum glæder sig over tilgangen, der skal kæmpe om spilletid med Kristoffer Pallesen og Kilian Ludewig.

- Kasper har en dynamisk spillestil med masser af offensivt input, og det gælder både i det opbyggende spil, og når han selv kommer i sine powerfulde drev langs højrekanten.

- Samtidig forsømmer han ikke sine defensive pligter og er stærk i duellerne, ligesom han offensivt også kan bidrage som et farligt våben på standardsituationer, siger Thomas Bælum.

AaB ligger næstsidst i Superligaen inden forårssæsonen, der begynder i anden halvdel af februar.

Dermed springer Kasper Jørgensen en plads frem i stillingen, da Lyngby ligger isoleret på sidstepladsen.

Han ser frem til at spille for AaB og fremhæver klubbens høje ambitioner.

- Det er en klub med et kæmpe potentiale og mange dygtige spillere, og jeg glæder mig til at videreudvikle mig her, hvor jeg også synes, at spillestilen passer mig godt, indleder Kasper Jørgensen.

- Her i foråret står vi foran en spændende udfordring, hvor vi fra start skal ud at jagte sejre, og det glæder jeg mig til at bidrage til. Jeg tror også på, at vi med den rette indstilling og indsats kan opnå de resultater, der kræves.

Jørgensen er noteret for 11 U-landskampe for Danmark.