Har afgørende profil tilbage: - En ny krig

Med bare en enkelt kamp tilbage i 2020 er SønderjyskE at finde på fjerdepladsen i 3F Superligaen med samme pointantal som AGF på tredjepladsen. En status som man formentlig havde solgt for hvad som helst inden sæsonen i Haderslev.

SønderjyskE-træner Glen Riddersholm erkender da også, at han har svært ved at få armene ned ovenpå 2020:

- Det har været et fantastisk år for SønderjyskE og drengene. Vi har taget mange gode skridt, men der venter fortsat meget arbejde i pre-season, og nu skal vi have afrundet det her efterår med en sejr hjemme over Randers, siger Glen Riddersholm til klubbens hjemmeside.

Og netop kampen mod Randers byder på comeback til SønderjyskE-storprofilen Alexander Bah, der har været ude med karantæne. Og det kan blive vigtigt i årets sidste slag:

- Det bliver en ny krig og en helt tæt kamp, men jeg er sikker på, at hvis vi kommer ud med energi, attitude og power, så kan vi i fællesskab med de fans, der må blive lukket ind, vinde, og så kan vi få sat et punktum for 2020, lyder det fra Glen Riddersholm.