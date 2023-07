Har aldrig fået et jobtilbud

- Vi kommer ikke til at lave om på vores spillestil for at grave os ned - vi vil spille aggressivt med højt pres - en slags kaosfodbold, siger Per Frandsen

- Det undrer mig lidt, at jeg aldrig er blevet kaldt til samtale om et job i en af de større klubber, siger Hvidovres træner, Per Frandsen

Resultaterne taler for sig selv.

Fra 2. division til Superligaen på seks år med Hvidovre.

Et mindre mirakel af træneren, der har været med hele vejen.

Alligevel er Per Frandsens navn aldrig det, der dukker først op, når danske og udenlandske klubber leder efter en ny træner.

Faktisk er hans navn nærmest havnet i glemmebogen. For virkeligheden er den, at han i de seks år aldrig har fået et konkret træner-tilbud at forholde sig til trods den sportslige succes med Hvidovre.

Kun til tre samtaler

- Jeg har været til samtaler i Royale Union Saint-Gilloise i Belgien, i Lyngby og i Fremad Amager, men jeg har aldrig nogensinde fået et tilbud om et job i en anden klub, siger Per Frandsen til Ekstra Bladet.

Og det undrer ham virkelig meget.

Per Frandsen er glad i Hvidovre, men drømmer også om at komme til udlandet. Foto: Jonas Olufson

Annonce:

- Det, der overrasker mig mest, er, at jeg ikke har været til flere jobsamtaler de seneste år. Specielt med de resultater, vi har skabt i Hvidovre. Som klubleder ville jeg da være lidt nysgerrig på, hvad vi har gjort, og hvordan vi har skabt så stærke resultater, siger Per Frandsen, der pointerer, at han er meget glad for sit nuværende job i Hvidovre, hvor aftalen netop er forlænget med to år.

- Jeg må nok erkende, jeg er dårlig til at sælge mig selv. Jeg skal ud af min comfortzone, fordi jeg ved, at en del af gamet netop er at sælge sig selv, tilføjer Per Frandsen.

Vil gerne til udlandet

Han blev kaldt til samtale hos Saint-Gilloise i 2019, da klubben var i den næstbedste række. Det skete udelukkende med baggrund i en række stats, hvor Per Frandsens navn poppede op hos belgierne.

- Jeg troede, nogle af mine venner lavede fis med mig, da jeg blev ringet op på en ferie i Rom og kaldt til samtale i Saint-Gilloise. Det var interessant, men de valgte i stedet Thomas Christiansen.

Per Frandsen debuterer fredag som cheftræner i Superligaen mod FC Midtjylland, men ambitionen er på sigt at blive træner i udlandet eller i en klub med fuldtidsprofessionelle.

- På sigt kunne jeg godt tænke mig at prøve kræfter med et trænerjob i udlandet. Jeg føler, jeg er klædt godt til en endnu større udfordring, hvis den dukker op, påpeger Per Frandsen.