Har du undret dig? Det sker der med DM-pokalen

Mandag er store mesterskabsdag i Superligaen, hvor både Brøndby, FC Midtjylland og sågar FC København har chance for at blive danske mestre.

Brøndby tager imod FC Nordsjælland, FC Midtjylland møder AGF på hjemmebanen i Herning, mens FC København skal til Randers. Derfor er der langt mellem lokationerne, hvis titlen skifter hænder undervejs.

Ekstra Bladet har talt med Peter Ebbesen fra Divisionsforeningen for at opklare, hvad man gør med pokalen i en situation, hvor turneringen er så tæt.

Han fortæller, at man er helt klar til at fejre vindere i både Brøndby og Herning.

- Vi har fuldt set up både i Brøndby og Herning på mandag. Det betyder, at vi har podie, guldmedaljer, pokal, konfetti-kanoner og fyrværkeri. Det er en dobbelt-pakke, så vi er klar begge steder, siger Peter Ebbesen.

Spillerne i Brøndby kan glæde sig over, at de får lov til at løfte den ægte DM-pokal, hvis de holder sig på førstepladsen på mandag. Foto: Kim Agersten/Ritzau Scanpix

Den rigtige pokal er ved det førende hold, altså Brøndby. Hvis FC Midtjylland vinder, bliver det ikke den rigtige pokal, holdet kan løfte over hovedet.

- Vi har en replika-pokal, ingen kan se forskel på de to pokaler. Ikke på lang afstand i hvert fald. Replikaen er bare ikke 100 procent sterling sølv, som den rigtige er, det er den billige udgave, fortæller Peter Ebbesen om den pokal, der kommer til at være i Herning på mandag.

Plan C i Randers

Det er stadig ikke helt umuligt, at FCK bliver danske mestre på mandag. Sandsynligheden er dog meget lille, og derfor har Divisionsforeningen heller ikke det store vinder-setup til kampen mellem Randers FC og FCK.

Peter Ebbesen fortæller, at der er en Plan C klar, hvis det skulle ske, at både Brøndby og FC Midtjylland taber deres kampe, og at FCK vinder tilstrækkeligt stort over Randers.

Hvad denne Plan C er, er uvist.

