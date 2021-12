Har indbygget klausul

SønderjyskE sørgede for at holde snor i Henrik Hansen, da de sendte ham til OB, og den kriseramte bundklub kan nu hente ham retur for et symbolsk beløb

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Der er en ekstraordinært god grund til, at SønderjyskE lige nu er på nippet til at give Henrik Hansen den tunge opgave at redde klubbens status som Superliga-klub.

OB-assistenten kan nemlig hentes for det, der i fodboldtermer svarer til tre rammer dåsesodavand nede fra Mutter Poetzsch i Harrislee.

SønderjyskE-legenden Henrik Hansen rykkede til Odense for godt tre år siden for at træde ind ved Kent Nielsens side.

En klausul gør det muligt for SønderjyskE at hente Henrik Hansen retur fra OB. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Med til aftalen omkring skiftet lå en option for SønderjyskE, der gjorde det muligt at hente Henrik Hansen retur til de lyseblå for det, der beskrives som 'småpenge' af personer med kendskab til aftalen.

Meget tyder på, at beløbet ligger tæt på 100.000 kr.

Bah-salg sikrer Sønderjyske millionoverskud i coronatid

Det betyder også, at SønderjyskE formelt set ikke behøver at inddrage OB i sine overvejelser omkring Henrik Hansen, da købsprisen ligger fast på forhånd.

- Vi er meget åbne omkring, at vi leder efter en dansk træner. Det ser vi som en del af den profil, som vi har.

- Spillestil er ikke afgørende. Det afgørende er at finde en ledelsesmæssig stærk træner, som er pragmatiker. Den slags kigger vi på, sagde klubbens nye sportsdirektør, Esben Hansen i forbindelse med hjemmekampen mod AaB.

Simon Poulsen har ageret trænervikar i Sønderjyske den seneste måned. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det er givet, at Jakob Michelsen er ude af billedet til et comeback, og det betyder, at feltet af kvalificerede nye SønderjyskE-trænere er meget begrænset.

Flere kilder påpeger hårdnakket over for Ekstra Bladet, at der er givet håndslag på, at Henrik Hansen overtager den store opgave i den klub, hvor han havde nogle af karrierens bedste år.

SønderjyskE har en kæmpeopgave med at undgå nedrykning. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Da SønderjyskE lige nu spiller vigtige kampe om videre færd i pokalen, så har klubben valgt at lade trænervikar Simon Poulsen køre efteråret færdigt.

For OB betyder skiftet, at assistenttræner Peter Feher har udsigt til en større rolle, mens fynboerne overvejer, hvordan trænersetuppet skal være efter nytår.

Bestemt OB-chef afviser Eriksen-snak