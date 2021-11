Har registreret ham: Instagram-stjerne kan indtage Superligaen

En ny mand optræder på Vejle Boldklubs spillerliste hos DBU.

Det er den 27-årige back Ali Adnan, der siden et brud med MLS-klubben Vancouver Whitecaps i juli, har gået uden klub.

Nu skal han hjælpe Superligaens absolutte bundprop i overlevelseskampen.

Ali Adnan kom til Vancouver Whitecaps i 2019, og har siden spillet 47 kampe i staternes bedste liga. Han blev i 2020 af fansene kåret som årets spiller i klubben.

Ali Adnan i aktion for Vancouver Whitecaps, som han har repræsenteret siden 2019. Foto: Ritzau Scanpix/Jeff Mulvihill

Inden perioden i USA udfoldede den venstrebenede back sig over fire sæsoner for henholdsvis Udinese og Atalanta i Serie A. Det betyder, at han kommer til Nørreskoven med et CV, der tæller 68 Serie A-kampe.

Sidst men ikke mindst har han siden sin debut som 18-årig spillet 80 kampe for det irakiske landshold.

Stor kanon på Instagram

Og ringer der alligevel ikke en klokke, når Ali Adnans navn bliver nævnt, så kan det tilføjes, at det gør der for en meget stor portion mennesker på Instagram.

Her kommer han til at overgå Vejle Boldklubs ellers hidtil ubestridt største konge på det sociale medie, iranske Saeid Ezatolahi.

Ali Adnan kommer nemlig til Danmark med en følgerskare på 2,1 millioner.

Til sammenligning har Vejle Boldklub 14,5 tusind følgere på deres officielle profil.

Adnan blev registreret hos DBU den 22. oktober, og Ekstra Bladet erfarer, at årsagen til, at Vejle Boldklub endnu ikke selv har offentliggjort ham, at de sidste detaljer omkring irakerens arbejds- og opholdstilladelse forestår.

Og Adnan må håbe, papirarbejdet falder på plads, for faktisk var problemer med hans visa i USA årsagen til kontraktbruddet med Vancouver Whitecaps.

Vejle Boldklub forventer, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, at præsentere Ali Adnan inden for de næste ti dage.