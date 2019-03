Har Ståle ret? Her er sandheden om udskældt bane

Ståle Solbakken har ret: Det er en stor fordel for FC Nordsjælland at spille på kunstgræs i Farum.

Men faktisk har FC Københavns hjemmebanefordel i Parken været endnu større de seneste tre sæsoner. Det viser statistikken.

Den norske manager og den øvrige FCK-lejr var efter 2-2-kampen i Farum stærkt kritiske over for underlaget i Farum, som de mente gav hjemmeholdet en stor fordel.

Omvendt kan man så argumentere for, at FC Nordsjælland har en stor ulempe, når de spiller på udebane.

Tallene viser, at der som oftest er ganske stor forskel på, hvordan nordsjællænderne gør det hjemme og ude.

Klubben fik anlagt kunstgræs i sommeren 2012, og i samtlige sæsoner siden har de været bedre hjemme end ude. Det er der i sig selv intet bemærkelsesværdigt i.

For Superliga-klubberne henter flere point hjemme end ude. Differencen har fra sæsonen 2012/13 og frem til nu ligget et sted mellem 0,18 og 0,56 point per kamp.

FC Nordsjælland har i seks ud af syv sæsoner været over gennemsnittet for Superliga-klubberne. Kun i sæsonen 2016/17 hentede de næsten lige så mange point ude som hjemme.

I den sæson hentede de i snit 1,39 point i Farum, mens de fik 1,33 point på udebane. Differencen var altså blot 0,06 point for FCN, mens gennemsnittet for hele Superligaen var på 0,32 point.

Når man taler om hjemmebanefordel, har det i de seneste sæsoner været mere udtalt i Parken end i Farum Park.

FC København har fået rigtig mange point i København og hentede eksempelvis i 2,65 point i snit per kamp på hjemmebane i sæsonen 2015/16, mens de på udebane havde et pointsnit på 1,63.

Det er en difference på 1,02 point mellem hjemme- og udebane. FC Nordsjælland havde i den sæson en pointdifference på 0,53.

Men hvor er det så sværest at spille. I Parken eller i Farum?

- Det kommer meget an på, hvordan holdene er kørende. Sidst jeg vandt som modstander i Parken var i 2007, så på baggrund af den statistik må det være Parken, siger SønderjyskE-spilleren Johan Absalonsen med et grin.

Johan Absalonsen har ikke det store imod kunstgræsset i Farum. - Det er et vilkår, siger SønderjyskE-spilleren. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Han går dog ikke så meget op i, om underlaget er det ene eller det andet, og hører ikke til dem, der går til angreb på Farums kunstgræs.

- Jeg vil sige, at begge steder er svære at spille, men for mig har det ikke så meget med underlaget at gøre. Det har mere med holdenes kvaliteter at gøre.

- Nu har de haft kunstgræs så længe i Farum, at jeg har vænnet mig til det. Det er anderledes end græs, men vi har for eksempel lige nu i Haderslev en bane, der er markant dårligere end MCH Arena i Herning. Så der er også forskel.

- Sådan er vilkårene, og det skal man være i stand til at tilpasse sig, lyder det fra den rutinerede SønderjyskE-mand.

Se også: Gider ikke høre FCK-brok: - Er det ikke bare en dårlig undskyldning?

Se også: Gudekasser og ødelagte briller: Se højdepunkterne her

Han er jokeren i Brøndbys transferkabale

Derfor kan FCK's 'nye Don Ø' blive en gevinst