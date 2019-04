Har taget fusen på alle eksperter: - Jeg kan kun lette på hatten

Esbjergs oprykkere bliver ved med at overraske. Søndag vandt de ude over FC Nordsjælland og kan nu lugte bronzemedaljerne. - De har fået nogle spillere, som virkelig er blomstret op, siger Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting

Der er fortsat højspænding om guldet, men én Superliga-titel kan allerede uddeles nu.

Esbjerg er sæsonens store positive overraskelse, og vestjyderne fortsatte i weekenden opturen, da de vandt 2-1 over FC Nordsjælland på kunstgræsset i Farum.

Holdet er nu kun ét point efter OB på tredjepladsen og kan glæde sig over at have taget fusen på samtlige kongerigets fodboldeksperter. Også Ekstra Bladets Stig Tøfting.

Han havde før sæsonen ikke regnet med, at Esbjerg ville ende i medaljeslutspillet. Og da overraskelsen var en realitet, forventede ’Tøffe’ ikke, at de ville vinde en kamp i slutspillet ...

- Det er flot som oprykker, og jeg kan kun lette på hatten for de resultater, som Esbjerg har opnået. Og når man ser på de første kampe, er det helt okay, at de er med i slutspillet.

- De tabte knebent til FCK, fik uafgjort mod nummer to og har nu vundet på det kunstgræs, hvor FCK ikke har vundet siden 2013. Det er stærkt, siger Stig Tøfting.

Esbjerg var ikke overbevisende i sidste sæson i 1. division, men kom med nød og næppe op i Superligaen.

Esbjerg har lejet Carlo Holse som erstatning for Anders Dreyer i vinterens transfervindue. Foto: Ritzau Scanpix

Klubben solgte tidligt på sæsonen sin unge topscorer Anders Dreyer, men det har ikke påvirket resultaterne negativt. Tværtimod.

- Jeg synes, at de har nogle interessante spiller med fart, og der er ingen hold i ligaen, som de ikke har en chance imod. Det er sjældent, at de bliver kørt midt over, siger Stig Tøfting, der især fremhæver en række af de rutinerede kræfter, når han skal forklare den vestjyske succes:

- De har fået nogle spillere, som virkelig er blomstret op, efter de kom til Esbjerg. Markus Halsti havde det svært i FC Midtjylland, men er vigtig for Esbjerg.

- Joni Kauko var ikke noget specielt i Randers FC, men har været en stor profil med sine mål. Og så er der selvfølgelig også Rodolph Austin, som ikke var med i Farum, og Lasha Parunashvili.

På trænerbænken sidder hollandske John Lammers. Han har sammensat de unge og lidt ældre kræfter til et slagkraftigt miks, som volder de fleste modstandere problemer.

- Da Ted van Leeuwen stoppede i sommer, var jeg ikke sikker på, at han sad så fast i sadlen, men det er anderledes nu.

- Jeg kan kun give ham det største klap på skulderen for det, han formår at gøre ved dette hold. Og så er han faktisk også fantastisk sympatisk at høre på, altid rolig og velafbalanceret.

Kun en ting ved den vestjyske klub har skuffet Stig Tøfting i denne sæson: at ikke flere tilskuere har været på stadion for at følge Lammers’ succeshold.

I denne sæson lyder hjemmebanesnittet foreløbig på 5176.

- Det er for lidt for en fodboldby som Esbjerg. Det er en stor by med et fedt stadion, hvor man ser godt, uanset hvor man sidder.

- Der burde komme flere, og forhåbentlig bliver der fyldt godt op torsdag mod Brøndby. Det kunne jo gælde bronzen, siger Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting.

