Hattrick og rødt kort: FCN storsejrede i Farum

FARUM (Ekstra Bladet): Fart dræber. Og ikke kun i trafikken.

I Farum blev SønderjyskE mandag aften dræbt af FC Nordsjællands offensive lyn og var heldige med 'kun' at tabe 4-1.

Allerede efter godt et kvarter var de bagud med to og skulle have hjælp af Nicolai Larsen og Victor Nelsson for stik mod spil og chancer at få reduceret i slutningen af 1. halvleg.

Efter pausen scorede Godway Donyoh dog yderligere et par gange efter flotte oplæg fra Andreas Skov Olsen, inden han blev klappet fra banen.

Godsway Donyoh scorede hattrick for FC Nordsjælland. Foto: Jens Dresling

FC Nordsjælland startede opgøret bedst, og især amerikanske Jonathan Amon voldte sønderjyderne problemer.

Den hurtige kantspiller var involveret i flere farlige situationer og havde en lille andel i scoringen, der bragte FCN foran 1-0 efter otte minutter.

SønderjyskE fik ikke sparket Amons indlæg langt nok væk, så Karlo Bartolec kunne pille bolden ned nogle meter uden for feltet.

Han tog et fikst træk, inden han med en følt afslutning fra kanten af feltet bragte nordsjællænderne foran.

Sebastian Mielitz sprællede forgæves i den sønderjyske net og kun absolut intet stille op over for den flotte afslutning.

SønderjyskE forsøgte at svare hurtigt igen og stressede hjemmeholdet langt fremme på banen.

Det gav nordsjællænderne mulighed for at spille på omstillinger, og efter en hurtig af slagsen var de foran 2-0 efter kun 16 minutter.

Amon løb igen fra Stefan Gartenmann og spillede Andreas Skov Olsen fri foran mål. Han afdriblede Mielitz, men fra en halvspids vinkel og ude af balance ramte han kun stolpen.

Det gjorde dog intet. Bolden sprang lige ud til Godsway Donyoh, der kunne score et af karrierens letteste mål.

FC Nordsjælland kunne have udbygget føringen. Hjemmeholdets tre forreste, Skov Olsen, Donyoh og Amon, gav med deres fart gæsterne store problemer, og det skabte flere chancer.

Men det var SønderjyskE, der fik scoret efter 37 minutter. Nicolai Larsen kom skævt ud til en ballonbold fra Gartenmann og slog et stort hul i luften.

Bolden sejlede over ham, ramte anfører Victor Nelsson i hovedet og trillede over stregen.

FCN-spillerne havde meget at juble over i Farum. Foto: Jens Dresling

Kort før pausen kunne Amon have gjort det til 3-1, da han blev spillet fri i dybden af Mohammed Kudus, men Sebastian Mielitz reddede sit hold, så det kun var bagud med en enkelt ved pausen.

Nicolai Larsen tog revanche fra sin store fejl straks i 2. halvleg, da han flot dykkede ned og afværgede Victor Ekanis flugter.

Det var Ekanis næstsidste aktion. Den sidste var, da han efter 56 minutters spil indkasserede sit andet gule kort.

Han nedlagde Kudus i et gennembrud og efterlod intet valg for dommer Jørgen Daubjerg Burchardt. Farvel og tak.

Det udnyttede FC Nordsjælland, og efter et flot angreb scorede Donyoh midt i halvlegen for anden gang.

Ulrik Yttergård Jenssen slog en aflevering i dybden til Andreas Skov Olsen, der med en førstegangsaflevering skråt tilbage i feltet serverede bolden for den ghanesiske angriber.

Donyoh afsluttede første gang og udplacerede Mielitz. Så enkelt og effektivt kan fodbold spilles. De to gentog succesen ti minutter før tid.

Andreas Skov Olsen på tværs til Godsway Donyoh. Mål.

4-1-sejren sender FC Nordsjælland op sjettepladsen med 15 point, mens SønderjyskE ligger nummer 11 med 12 point.

Stor kåring: Her er Superligaens vigtigste spillere

Se også: Superliga-stjerne nomineret: Blandt fodboldens største talenter