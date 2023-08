Havde skrækoplevelse: - Han har været ked af det

William Clem glemmer ikke FC Københavns møde med Breidablik i Parken onsdag aften lige med det samme.

Årsagen er desværre negativ.

Den unge midtbanespiller blev nemlig flået ud efter 28 minutter efter en forfærdelig indsats.

Lørdag var han alligevel i startopstillingen og spillede hele kampen, da FC København slog Randers FC med 4-0 i nationalarenaen.

Og hvis du spørger Jacob Neestrup, så har 19-årige William Clem håndteret skrækoplevelsen ganske fint.

William Clem spillede lørdag fuld tid. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Det gjorde FC København-træneren klart over for pressen efter lørdagens sejr.

- Han har tacklet det ved at være ked af det og ikke peget fingre ad holdkammerater eller trænere. Der er blevet kigget indad, og vi har givet hinanden en krammer, sagde han og tilføjede:

- Han fik at vide dagen efter Breidablik, at der kun er en måde at komme videre på, og det er at vise, hvor god en spiller han er. Det var nemt nok, og det viste han heldigvis i dag.

Mod Randers spillede William Clem på den centrale del af midtbanen sammen med Rasmus Falk.

Og den tidligere OB-spiller har kun pæne ord at sende i retning af sin unge holdkammerat, når det kommer til, hvordan han har tacklet situationen.

Rasmus Falk. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

- Vi snakker sammen og bruger meget tid sammen. Clem har været meget cool i det. Det er stærkt, at han sætter så god en kamp sammen i dag, hvor det kun er tre dage siden. Så kæmpe skulderklap til ham.

- Det er også en del af fodbold. Der kommer en kamp, hvor det ikke kører for holdet, og der skulle ske noget. Det gik udover ham, men han slog tilbage i dag, og det er en del af læringen. Sådan er miljøet, men han har været stærk i det. Kæmpe respekt.

Næste opgave for William Clem og kompagni er tirsdag aften, når Sparta Prag besøger Parken i kvalifikationen til Champions League.

