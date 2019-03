Hed Hedlund plaffede sig ind i Sydsidens hjerter

Svensk hvirvelvind fik Sydsiden op at ringe – bagefter ærgrede svenskeren sig gul og – blå

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Sikken kamp. Simon Hedlund fik Sydsiden totalt op at ringe, da den 26-årige klejne svensker bankede Brøndby i front kort før pausen. Han trak op i det gule ærme, kyssede tatoveringen, og så fik ringfingeren på venstre lab ellers også et lille snav.

Velkommen til Brøndby, hede Hedlund!

At jubelen så forstummede sølle tre minutter senere, da Troels Kløve udlignede for de stribede, er en helt anden historie. Simon Hedlund er en delvis glad mand også efter 2-2 i et forrygende drama mod OB.

Om end han selvsagt ville have været noget lykkeligere, hvis hjemmeholdet var løbet med fuld gevinst i det opgør, der skød slutspillet i gang. En rå duel om bronze mellem de to mandskaber.

Håndkys og jubel. Simon Hedlund fyrede op under Brøndbys fans med pletskuddet til 1-0. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi ville vinde matchen og hente tre point, det er klart, men som kampen former sig, så synes jeg, det er ganske bra med et point. OB var virkeligt gode i visse perioder, det er vi også i visse perioder, men i det store hele var det en kamp, hvor man må affinde sig med at dele pointene.

Kamil Wilczek præsterede undervejs på temmelig klos hold at afslutte så tilpas forkølet, at Marco Lund kunne redde de brændende kastanjer ud af ilden på selve målstregen. I øvrigt på oplæg af netop viltre Simon Hedlund, der satte sig igennem i venstre side og lagde en præcis aflevering til den polske slugger.

Funderer du på at vise ham til træning, hvordan man sparker sådan én ind?

- Haha, jeg tror ikke, jeg behøver det. Nogle gange scorer man – andre gange ikke. Sådan er det i fodbold. I kampen forinden scorede han to utroligt fine mål, og der findes intet at klage over. Han er vores topscorer, og nogle gange sidder de – andre ikke.

Din egen indsats?

- Jeg vil ikke tale så meget om mig selv. Når vi ikke vinder, er det skide lige meget.

Hvordan var det at score netop mod Sydsiden?

- Jamen, det er klart, at få lov at score på hjemmebane, men når vi ikke får tre point, så spiller det egentlig ingen rolle.

Der er ret gult og blåt dernede. Er det lige så godt som at score for Sverige?

- Ha, men det føles godt at score for Brøndby. Det gør det!

Joel Kabongo spillede fuldt skrald for Brøndby. Han ærgrede sig med måde over ikke at gafle fuld gevinst og hakke af afstanden til OB i bronzeduellen.

- Når man ser på kampen, er der rigtigt mange chancer. Vi ærgrer os, fordi de tre point ville have været så vigtige, men når vi kigger på kampen, har begge hold en del chancer. Jeg synes, vi har de største, så vi kunne godt have taget de tre point – det kunne vi nok godt. Men jeg tror, at hvis man laver en oversigt, har holdene nogenlunde lige mange tilbud.

Kunne man mærke, det var en kamp om bronze?

- Klart. I en mesterskabsspillet er der jo knald på om alle point, så man kunne godt mærke det i dag. De presser os i starten af anden halvleg, men de sidste 20 minutter er det igen os, der rammer kampen. Et point kan man altid bruge, men tre point havde rykket os rigtigt meget. Det er ærgerligt, men vi må arbejde videre, siger Joel Kabongo.

Føler du frigjorthed over at nå top 6 – eller pres for at skulle hente bronze?

- Vores målsætning har hele tiden været, at vi skal være top 3, ikke, så vi har hele tiden regnet med, vi skal ligge deroppe, og vi kan godt li’, der er lidt pres på os. Vi skal virkelig vise, at tredjepladsen skal vi fand’me erobre!

