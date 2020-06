Heldet følger Svendsen - men det var ikke nok for OB

Sander Svendsen ramte bolden så skævt, at hans indlæg sejlede ind til 2-0 – men fynborne blev alligevel snydt for en nemmere vej til redning

ODENSE (Ekstra Bladet): OB vandt sikkert 3- 1 over Esbjerg, men det var i forhold til nedrykningspuljerne ikke nok for de stribede. De må nøjes med plads ni i tabellen – og den sværere pulje i en hektisk sommer.

Til gengæld slap Esbjerg lige akkurat uden om sidstepladsen i ligaen.

Ryan Johnson Laursen fik ikke den smukkeste afsked med Esbjerg for tre år siden, og den ofte skadede kantspiller var toptunet og tændt fra starte, da der blev fløjet op til dramaet om ottendepladsen i Odense.

Der blev jublet i en lille, sluttet kreds omkring den stribede klubejer Niels Thorborg, da Ryan Johnson Laursen i det 23. minut hamrede bolden fladt i kassen til 1-0 efter en mindre kavalkade af tilfældigheder. Unge Mads Frøkjær satte i scene i fynboernes venstre side, Esbjerg-forsvaret fik ikke clearet en flanke, og islandske Aron Elis Thrandarson fik lige akkurat prikket bolden bagud til Ryan Johnson Laursen – og så stod den 1-0 til OB.

Det skulle blive endnu bedre for holdet, der ikke har vundet en kamp i Superligaen i syv måneder og fire dage siden gevinsten mod Hobro 3. november 2019.

Sander Svendsen sendte i det 31. minut kuglen i kassen ved et rent lykketræf. Nordmanden ville – går vi ud fra – sendte læderet på spil i luften inde foran Vito Mannone, men Svendsen ramte i affyringsøjeblikket bolden så skævt og heldigt, at den sejlede ind over italieneren til 2-0. Og til stor forbløffelse for alle.

Det blev endog 3-0 kort før pausen, og igen var såvel Mads Frøkjær som Ryan Johnson Laursen involveret i løjerne. Laursen med den sidste aflevering forbi et vakkelvornt og tøvende Esbjerg-forsvar, og så kunne islændingen hamre kuglen ind til 3-0.

Men da var OB for en stund ude væk fra plads otte i ligaen, fordi Lyngby var gået på 1-0 i Hobro. Jydernes udligning lige efter pausen bragte så igen OB tilbage i spillet om den nemmere vej til endelig redning, så OB- bosserne havde vel for en stund mere travlt med at studere live-score fra Horsens og Hobro end med at se kampen nede på en i øvrigt fantastisk græsplæne.

Samtidig kunne Lars Olsen konstatere, at Esbjerg kun var én Silkeborg-scoring fra at dumpe helt ned som nummer chok i Superligaen. Det skete så rent faktisk kort efter, da midtjyderne gik på 2-1 i Haderslev og betød jo, at Esbjerg trods bagud med tre faktisk havde al mulig grund til at jage et mindre nederlag i Odense.

Imens blev der skiftevis jublet behersket og plads til lavmælt ærgrelse hos de stribede bosser, som scoringerne faldt i Haderslev, Horsens og Hobro.

OB’s føring blev ikke for alvor udfordret af gæsterne, der ellers skiftede heftigt ud og omkring den spillede time havde skiftet tre mand og også flyttede spillet frem – blot for at give rum til OB-omstillinger i ny og næ. Jacob Barrett kom i kontra med et blokeret skud, Sander Svendsen fik ikke ram på riposten 20 minutter før tid.

Dramaet faldt, da Rodolph Austin gik hårdt til OB’s målmand Oliver Christensen og plantede sin højre støvle lige der, hvor det gør allermest ondt. Keeperen lå naturligt nok længe og våndede sig, mens Austin så gult – og kort efter blev Oliver Christensen så udfordret igen. Ante Ercegs efterfølgende lob blev clearet på selve stregen.

Hvorefter stemningen igen faldt, da Lyngby gik i front med 2-1 i Hobro… Esbjerg sendte Rofolph Austin i front, og det var vel også på tide at satse på to ’angribere’…

Og pludselig gik det Esbjergs vej. Oliver Christensen fik ikke fat i et indlæg, Jeppe Tverskov reddede først på stregen, men Mads Larsens tordendrøn kunne han ikke afværge. Tværtimod bankede generalen hårdt ind i den ene stang, men kom på højkant igen. Kort inden havde SønderjyskE udlignet til 2-2, så vestjyderne – trods alt – ikke ender på sidstepladsen.

