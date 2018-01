Forklarer chokskiftet: 'En overscoring på det lokale diskotek'

Efter 124 kampe for FC Nordsjælland, deltagelse i Champions League-kvalifikationen og kampe ved OL i Rio, så lod 23-årige Pascal Gregor kontrakten løbe ud med en klar ambition om at komme til udlandet.

Derfor var overraskelsen også stor, da Superliga-oprykkerne torsdag kunne præsentere spilleren som ny forsvarsstyrmand.

- Havde jeg været 20 år og på det lokale diskotek, så ville jeg have sagt, at jeg havde overscoret, for det har vi i det her tilfælde, griner Helsingør-direktør Janus Kyhl, da Ekstra Bladet fanger ham.

- Det er ikke overraskende, hvis han er videre inden for de to år, men når det er sagt, så vil det også være fantastisk, hvis vi kan holde på ham, siger Kyhl.

- Jeg har sagt til ham, at vi har som mål at bringe ham så langt, som han kan, og jeg mener, at Pascal hører til på en høj hylde. Det har han også bevist på diverse landshold, og det kommer han også til i fremtiden, siger Kyhl.

- Du siger selv i pressemeddelelsen, at du ikke havde troet på det for 24 timer siden, hvad ændrede sig til sidst?

- Det var måske mere 48 timer, men jeg tror i bund og grund også, at det handler om, at vi tog en snak med Pascal og forklarede om vores tanker. Det har været mit indtryk, at han hele tiden har kunnet se en god idé i det, siger Kyhl.

- Vi har en god trackrecord med at sælge spillere videre, og jeg kan mærke, at Pascal er en ung mand med ambitioner, og han har også noget at have ambitionerne i. Han ser også os som en god mulighed for at komme ind og få stor rolle straks og bruge det som springbræt, siger Kyhl.

- Men 48 timer før troede du ikke på, at det kunne lykkes at hente ham til klubben?

- Når man kommer på en idé som her, så gælder det i starten om at overbevise rådgiveren om, at det er en god idé, og når han så er overbevist, så skal spilleren også overbevises. Det her gav så meget mening, at det skulle prøves, siger Kyhl.

- Jeg startede med at præsentere idéen for vores cheftræner, og han troede ikke på, at det kunne komme til at ske. Men der sker jo ikke noget ved at prøve, siger Kyhl.

Det er dog ikke fordi, Helsingør har jagtet Gregor længe.

- Jeg har været bevidst om, at Pascal blev transferfri, men også bevidst om, at han gerne ville til noget større. Da jeg så mellem jul og nytår sad og rodede med papirerne med spillere på fri transfer, så tænkte jeg, at det tydede på, at han ikke havde fundet noget endnu. Og da jeg skulle tale med hans rådgiver i anden forbindelse, så kom det i stand, siger Kyhl.

FC Helsingør har hidtil været kendt for at have Superligaens mindste økonomi, så man kunne tænke, at der her var gået private investorer ind for at finansiere Gregors løn, men det økonomiske i kontrakten ønsker direktøren at holde for sig selv, ligesom han heller ikke vil fortælle, om han er klubbens bedst betalte spiller.

Med en to-årig kontrakt og en vis risiko for, at Helsingør slutter sidst, så ville det være oplagt, hvis spilleren havde fået en nedrykningsklausul, men det er ikke tilfældet her.

- Nej, det er der ikke, lyder det fra Kyhl.

Pascal Gregor er på papiret et stærkt køb, men faktum er, at han ikke har spillet Superliga siden 26. februar 2017, hvor han humpede fra banen efter 24 minutter i 1-1-kampen hjemme mod FC København. I september var han klar igen efter en skade, men spillede de sidste to måneder af kontrakten ikke et eneste Superliga-minut.

- Vi har ingen bekymringer. Mit indtryk er, at der var andre grunde som ikke relaterer til det fysiske til, at han ikke spillede- Til træning i går har jeg set en spiller, der i den grad er fit og klar til at spille. Jeg tror, at han kommer med sult for at vise, at han er lige så stor en spiller som for et år siden, siger Kyhl.

Og til sidst så drømte han jo om at komme til udlandet. Vil I tillade, at han bor i Helsingborg og så tager færgen til Helsingør?

- Haha, vi blander os ikke i, hvor vores spillere bor, siger Kyhl.

Helsingør har udover Pascal Gregor også allerede hentet svenske Melvin Frithzell og brasilianske Douglas Starnley Ferreira, mens man har sagt farvel til fem spillere. Helsingør-direktøren lover, at resten af vinduet ikke bliver lige så aktivt.

- Hvis der ikke sker mere resten af vinduet, så har vi haft et vanvittigt flot transfervindue. Vi kommer ikke nødvendigvis til at lave mere, siger Kyhl.

Det lyder til, at I kun henter flere spillere, hvis I også sælger. Er der interesse for jeres spillere?

- Der er interesse for mange af vores spillere, for unge, dygtige spillere er i høj kurs. Men der er ikke noget konkret på vej, siger Kyhl.

I Helsingør har vinteren også budt på opstarten af klubbens nye stadion, der skal stå færdigt i slutningen af året, og næste lørdag venter årets første træningskamp, der passende er mod Pascal Gregors tidligere klub FC Nordsjælland.

Ekstra Bladet ville gerne have hørt Pascal Gregor til, hvorfor han valgte FC Helsingør i stedet for FC Nordsjælland og udlandet, men han er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

