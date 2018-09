Forlod Superliga-nedrykker: Nu er afløseren fundet - og her er hans nye job

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger bliver Peter Feher ny træner i FC Helsingør, der for to og en halv uge siden sagde farvel til Christian Lønstrup. FC Roskilde bliver Lønstrups næste klub

Superliga-nedrykkerne fra FC Helsingør har fundet manden, der skal afløse Christian Lønstrup på trænerbænken.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er 1. divisionsklubben blevet enig med HIK’s Peter Feher om et samarbejde, og den nye træner bliver præsenteret i løbet af denne uge.

Christian Lønstrup og FC Helsingør valgte for to og en halv uge siden at gå hvert til sit efter et langt samarbejde.

Det betød, at FC Helsingør kort inde i sæsonen måtte på trænerjagt, og løsningen på det problem har de fundet i Hellerup.

Her har Peter Feher i snart i to år stået med ansvaret i 2. divisionsklubben HIK, som i øjeblikket indtager fjerdepladsen i Gruppe 2.

Tidligere har Feher været ni år i FC Nordsjælland, hvor han nåede at føre klubbens U19-hold til danmarksmesterskabet og være first team coach under Ólafur Kristjánsson.

Peter Feher var i mange år i FC Nordsjælland. Foto: FC Nordsjælland

Peter Feher skrev en toårig aftale med HIK, og der er altså fortsat nogle måneder tilbage af den. Derfor er spørgsmålet også, om FC Helsingør kan få glæde allerede af ham nu eller må vente til nytår.

Ekstra Bladet var mandag morgen i kontakt med FC Helsingør-direktør Janus Kyhl. Han ønskede ikke at kommentere, hvorvidt Peter Feher skulle være træner eller ej:

- Jeg konstaterer, at jeg lige nu er i gang med forhandlinger med den nye cheftræner, som jeg forventer, at vi kan præsentere senere i dag.

Superliga-nedrykkeren tabte søndag 0-1 til Thisted på hjemmebane og indtager ottendepladsen i 1. division.

Christian Lønstrup er i øvrigt ifølge Ekstra Bladets oplysninger tæt på at have sin fremtid på plads.

Han bliver efter alt at dømme snart præsenteret som ny cheftræner i FC Roskilde, der har fået en forfærdelig start på sæsonen og derfor for godt en uge siden fyrede træner Rasmus Monnerup.

Christian Lønstrup overtager et hold, der ligger sidst i 1. division med blot tre point efter de første otte spillerunder.

