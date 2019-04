Helt forfærdeligt: - Det her er det værste ved fodbold

ODENSE (Ekstra Bladet): Andreas Skov Olsen var næsten bombesikker på, at sejren, tre point og et seriøst angreb på bronze og Europa var fuldbyrdet, da han i det 87. minut bragte FCN på 2-0 i Odense.

Sådan kom det ikke til at gå, og den unge bomber har det forfærdeligt, da han træt som en teenager nærmest laver et Fosbury-flop ned i en læderlignende sofa i det fynske presserum efter kampen.

- Det er forfærdeligt. Denne følelse er det værste ved at være fodboldspiller. Vi skal bare være bedre nede bagi, vi skal cleare den og trække tiden oppe i hjørnerne. Det er urutineret, hvad vi foretager os.

- Det er helt forfærdeligt! Det er en kæmpe mavepuster. Vi er foran 2-0, og der mangler fem minutter, og så kan vi ikke holde den. Så bliver det sgu svært. Tre point ville virkelig have lunet i jagten på OB og Esbjerg, så det er rigtigt frustrerende.

- Nu har vi prøvet at miste point i overtiden nogle gange, og man kan sige, det er for dårligt, vi ikke har lært af det. Men nu må vi prøve igen – vi må prøve at lade være med at blive så nervøse, når der mangler få minutter. Vi skal lære at være kolde.

- Nu venter FCK, og de kan ikke li' at spille oppe hos jer…

- Haha, ja de brokker sig altid over kunstbanen. Vi må gå efter sejren der, vi har i hvert fald brug for tre point. Når man får sådan en oplevelse som i dag, er det altid rart, at der er en kamp igen om få dage. Lige nu er den rigtigt svær at sluge, det bliver en lang køretur hjem!

Cheftræner Flemming Pedersen:

- Det er klart, at når man scorer til 2-0 i det 87. minut og kun får uafgjort, så er der en følelse af stor skuffelse. Sådan er det.

- Hvad går galt?

- Jamen, vi kommer jo til at stresse os selv allerede efter, vi kommer foran 1-0. Drengene vil jo rigtigt gerne vinde, og mål ændrer kampe. OB investerer noget mere, det bliver en mere vild og åben kamp, og der er situationer, vi skal tage bedre hånd om. Vi kommer for ofte til at spille med skyklapper på og vil lidt for hurtigt frem. Det er jo ikke fordi, det ikke er sket før.

- Tre point kunne have sendt jer tæt på bronze og Europa!

- Lige præcis. Det var også det, der var lagt op til i dag. Vi skulle med på toget, men inden i dag, havde vi spillet 13 kampe mod top 5-hold og hentet syv uafgjorte og seks nederlag, så vi har ikke slået et top 5-hold endnu. Det er stadig målet for de næste seks kampe, siger Flemming Pedersen.

- Den her er hård fysisk, fordi vi har en dag mindre end FC København, og den er endnu hårdere mentalt, så det bliver en kæmpe udfordring at komme oven på igen. Den udfordring skal vi naturligvis tage positivt op og bruge som motivation, men vi er virkelig udfordret nu.

FCK's skrækserier I Farum: FCN-FCK 2-2 (10/3-19) FCN-FCK 0-0 (21/5-18) FCN-FCK 3-0 (27/8-17) FCN-FCK 1-1 (5/5-17) FCN-FCK 1-1 (26/2-17) FCN-FCK 2-0 (20/3-16) FCN-FCK 0-0 (9/11-14) FCN-FCK 1-0 (27/4-14) FCN-FCK 2-2 (11/8-13) FCN-FCK 2-3 (15/4-13) *** I Herning FCM-FCK 3-1 (16/9-18) FCM-FCK 3-2 (9/4-18) FCM-FCK 3-1 (18/2-18) FCM-FCK 3-2 (17/5-17) FCM-FCK 1-3 (30/10-16) Vis mere Luk

