Helt ny virkelighed: Kæmpe Superliga-satsning

- Når myndighederne giver grønt lys, kan vi hurtigt rulle forsøget ud - det handler om at få åbent for tilskuerne igen, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen

Der er ikke udsigt til, at samfundet bliver åbnet, og tilskuerne kan komme på de danske stadions i stor stil lige med det samme.

Men der er håb forude for Superligaen.

Et videnskabeligt forsøg er godkendt, hvor 30.000 skal testes i forbindelse med store publikumsarrangementer.

Divisionsforeningen er klar med et forsøg, hvor 30.000 tilskuere over en periode på tre-fire uger skal testes flere gange i håbet om, at der snart kan åbnes for flere tilskuere på stadion. Foto: Jens Dresling.

Lige nu mangler bare den formelle myndighedsgodkendelse til projektet, så det kan føres ud i livet.

- Vi har haft en god indledende dialog med myndighederne. Men der skal selvfølgelig laves det nødvendige grundlag for bekendtgørelser og cirkulærer hos myndighederne. Den slags, ved vi godt, tager lidt tid.

- Men det har enorm stor betydning på tilskuerfronten, vi er forberedt og klar. Det er afgørende, vi ikke bare sidder og venter en måned eller mere på myndighederne. Vi har gjort vores arbejde.

- Når myndighederne giver os grønt lys, skal vi straks starte med forsøget. Det her kan betyde, at vi kan få flere tilskuere på stadion tidligere end forventet, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, til Ekstra Bladet.

Lige nu har han dog ikke et nyt møde med myndighederne stående i kalenderen.



Sådan skal forsøget foregå Det videnskabelige projekt skal teste 30.000 personer i oplevelesesindustrien. Forsøget ventes at blive opdelt i tre faser, hvor man afventer svar fra fase 1 forsøget før det næste kan iværksættes. Det skal foregå efter følgende model: Fase 1: Tilskuerne skal på kampdage i Superligaen både testes med hurtigtesten (antigentesten med straks svar) og PCR-testen (laboratorietest med svar dagen efter). Seks dage efter følges op med ny PCR-test for at forhindre, at forsøget ikke har øget smittespredningen. Det er meningen, at afstandskravet skal være op til to meter som retningslinjerne foreskriver lige nu. Fase 2: Her er det tanken, at man i forsøget skal stå op med et reduceret afstandskrav. I denne fase kan også inddrages indendørs-oplevelser, hvor man dog sidder ned. Her taler man indendørs om den såkaldte konferce-model. Fase 3: Her er det festivalsmodellen, der skal efterprøves. Det er i situationer, hvor dem, der er med i forsøget, bevæger sig rundt mellem hinanden. Som vi normalt har gjort, inden coronaen ramte os. Vis mere Luk

Superligaen starter lige om lidt. Derfor er det måske for optimistisk at tro, forsøget kan udrulles allerede fra 2. februar.

- Der er tale om et forsøg, der skal strække sig over tre-fire uger. Det vigtigste er, at 30.000 deltager i forsøget. Og det skal spredes ud på de danske stadions, tilføjer Claus Thomsen.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at få flere tilskuere på stadion så hurtigt som muligt, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen. Foto: Annika Byrde.

Koster 20-25 mio. kr.

Forsøget ventes at koste i niveauet 20-25 mio. kr.

Selv om det er en stor udgift, forventer Claus Thomsen ikke, det bliver et problem at skaffe pengene.

- Vi skal ud at finde private investorer. Det tror vi godt, vi kan få. Men det er også vores håb, at staten vil være med til at finansiere forsøget, siger han.

Forsøget skal spredes ud i landet hos flere forskellige klubber. Det betyder, at de klubber, der bliver en del af forsøget, får lov at lukke flere tilskuere ind.

Direktøren køber ikke præmissen om, at enkelte klubber, der kan lukke flere tilskuere ind, får en fordel i forbindelse med forsøget.

- Teknisk set er det hverken en fordel eller ulempe at have tilskuere på stadion, påpeger Claus Thomsen.

- Det her er et forsøg, der har en stor positiv effekt på smittespredningen. Derfor forventer vi også, at myndighederne hurtigt vil godkende det, understreger han.

