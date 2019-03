Helt nyt: Nu kommer to KÆMPE ændringer i Superligaen

Sidste år var der ramaskrig i Superligaen.

En helt klar fejl i strukturen gjorde, at det var en kæmpe fordel at blive nummer otte og ni i stedet for nummer syv.

Det gjorde blandt andet, at Sønderjyske kom under kraftig anklage for at tabe med vilje. De blev først endelig frikendt flere måneder efter kampen.

I år skal klubberne, der indtager pladserne fra 7 til 14, inddeles på en helt ny måde. Der er dog fortsat to puljer.

Man starter med at placere Nr. 11 og 14 i pulje 1, mens nr. 12 og nr. 13 ryger i pulje 2.

Derefter begynder den nye del.

Nr. 7 i grundspillet får lov at vælge pulje, og derefter går turen til nr. 8.

Vælger de hver deres pulje, så får nr. 9 også lov at vælge. Ellers ryger nr. 9 og 10 ind på de ledige pladser i den gruppe, der ikke er blevet valgt.

Både Brøndby og AaB kan ende i puljespillet. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

Hvordan vælger de?

De nye metode, hvor klubberne skal vælge pulje, ser dagens lys søndag. Alle kampe afvikles kl. 17, og i timen fra 19 til 20 vil klubberne på direkte tv på skift meddele, hvilken gruppe de ønsker at være en del af.

Det kommer - i stil med mega-begivenheder som kongelige bryllupper og VM-finaler - til at blive sendt både hos Discovery og TV3's kanaler.

Potentielt skal der vælges tre gange, så det giver ikke alverdens tid at betænke sig i, når beslutningerne skal træffes inden for en times tid.

- Det, vi planlægger, er, at den første vælger i rimelig tid efter kampen, og de fleste vil være forberedt på de forskellige scenarier, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at klubberne hurtigt var enige om fremgangsmåden og glæder sig over ændringen.

- Det bliver den bedste og mest sportslige måde, og det har jo været målet. Hvis det så samtidig kan blive spændende at se, hvem de vælger, så er vi også glade for det, siger Thomsen.

Der bliver kamp om pladserne - selv i midten af Superligaen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

En runde er sløjfet

Derudover har der også været en anden justering af den komplekse struktur.

Sidste år efter puljespillet skulle nr. 3 i den ene pulje møde nr. 4 i den anden pulje og omvendt - i to kampe. Herefter skulle vinderne mødes i to opgør, og det samme skulle taberne. Vinderen af vindernes opgør gik fri, mens taberen af den kamp skulle møde nr. 3. i 1. division. I tabernes opgør røg den samlede taber direkte ned, mens vinderen af det opgør skulle op mod nr. 2 i 1. Division.

Den proces gøres nu nemmere. Heldigvis vil nogen nok sige ...

I denne sæson mødes begge puljers nr. 3 i Pulje 1 og nr. 3 i pulje 2 i to kampe, mens fire'erne også mødes på den måde.

Vinderen af tre'ernes opgør overlever, mens taberen af den kamp skal op mod nr. 3 fra 1. division. Der spilles både ude og hjemme.

Vinderen af fire'ernes opgør skal op mod nr. 2 fra 1. Division, og det afgøres over to kampe. Taberen af fire'ernes opgør ryger direkte ned.

Summa summarum har man sparet en runde væk.

Efter 25. runde ser Puljespillet således ud:

FC Nordsjælland 33p 1. vælger AaB 33p 2. vælger AGF 31p Evt. 3. vælger AC Horsens 31p Pulje 1 Pulje 2 ? ? ? ? Sønderjyske 28p Vendsyssel 22p Vejle 20p Hobro 21 p

FCN og AaB ville givetvis begge have lyst til at lægge sig i Pulje 2, da de så ville have hele 11 point ned til tredjepladsen. I Pulje 1 ville der kun være fem point ned.

Beslutningen træffes under alle omstændigheder søndag efter den nervepirrende runde 26.

Gyser-runden 26. og sidste runde i grundspillet bliver afviklet søndag kl. 17, hvor samtlige hold er i kamp. AaB - AGF Vendsyssel - FC Nordsjælland FC Midtjylland - Sønderjyske OB - Randers Esbjerg - Vejle Horsens - Brøndby FC København - Hobro Vis mere Luk

