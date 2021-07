Helt nyt tv-eventyr: - De tog det rigtig pænt

Camillas bedste og værste minder

Bedste minde:

- Åh, der er så mange, at det er svært at nævne kun et. Men altså EM-dækningen på danske grund var kæmpestort for mig, også fordi jeg aldrig havde prøvet at dække en fodboldslutrunde før, men det står selvfølgelig også lysende klart for mg lige nu.

- Det var også stort at få lov at besøge Wimbledon-anlægget og dække den turnering. Men også Superligaen var spændende. Det er en fantastisk liga, som jeg havde inde under huden hver eneste weekend. Jeg har været heldig, lyder det.

Værste minde:

Ja, der var jo den fortalelse, da vi havde et indslag om Manchester United og deres forfærdelige fly-styrt. Der kom jeg til at sige urinere - endda to gange, da jeg i virkeligheden skulle have sagt ruiner. Den er jeg ikke så glad for, lyder det