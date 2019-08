Helt såårrt! Mareridtet fortsætter

2. division i fodbold begynder denne weekend. Husk at du med et login til Ekstra Bladet + kan se alle de kampe, du skulle have lyst til. Køb dig adgang lige her

SILKEBORG (Ekstra Bladet): Silkeborg har brug for defensive forstærkninger! Fredag aften forsatte oprykkerne sit mareridtscomeback til Superligaen, da man på forunderlig vis tabte 3-2 til Hobro.

Det var helt sort, at Silkeborg kunne tabe denne kamp, for Hobro var næstbedst på samtlige parametre. Bortset fra dødbolde og afslutningsevner.

Rasmus Minor udnyttede to gange, at silkeborgenserne åbenbart ikke kan dække op, og at den blot 20-årige målmand Oscar Hedvall har det mere end svært ved at vænne sig til livet som Superliga-keeper.

Silkeborg fik ellers hurtigt vasket skampletten af sig fra mandagskampen i Aalborg, og værterne aggressive i presset, gode på bolden og opfindsomme på banens sidste tredjedel.

Det gav særligt Ronnie Schwartz et par store tilbud i første halvleg.

Den 29-årige Schwartz var gentagne gange tæt på at sende bolden i netmaskerne. Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

Efter et kvarter plaffede ministeren snert forbi, da et Svenn Crone-indlæg blev clearet lige hen for fødderne af SIF-topscoreren ved straffesparkspletten.

Fem minutter senere skulle Schwartz igen have været på pletten, da Shkodran Maholli modtog bolden ved midterlinjen og fikst sende sin angrebsmakker alene mod Jesper Rask med en skarp dybdepasning.

Hårdt presset af Mathias Haarup afsluttede Schwartz igen forbi stolpen.

Hobro gjorde alt det forkert, som hjemmeholdet gjorde rigtigt. Men alligevel var det Peter Sørensen, der først kunne juble på sin tidligere hjemmebane med en god håndfuld minutter til pause.

Et langt indkast blev forlænget af garderhøje Anel Ahmedhodzic, der fandt sin endnu større makker fra centerforsvaret, Rasmus Minor, foran mål. Her viste Minor nok engang sin fantastiske luftstyrke og headede gæsterne i front.

Scoringen kom fuldstændig ud af det blå, og det var første gang Hobro kiggede i retningen af Oscar Hedvalls mål. Ikke desto mindre var det en fin eksekveret dødbold, selv om SIF’erne havde sat et par af sine laveste folk til at markere både Ahmedhodzic og Minor. Der er nok lige en side, der skal revideres i taktikbogen. Eller rives ud…

Et par minutter inden pausefløjtet fik hjemmeholdet endelig udbytte af sit overtag. Mads Emil Madsen tog et godt løb i feltet, satte målscorer Minor med en fiks finte og fandt Anders Hagelskjær helt fri ved bagerste stolpe. Den kunne backen ikke misse på det flotte forarbejde.

Med en 3-2-scoring i de døende minutter lysnede det for Silkeborg-mandskabet - men de gulklædte satte en stopper for udligningen. Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

Silkeborg fortsatte, hvor man slap inden pausen. Det samme gjorde Ronnie Schwartz. En fin frisparkskombination endte at Schwartz stod fri i feltet. Denne gang afsluttede han inden for rammen, men Jesper Rask trak en refleks ud af ærmet på stegen.

Hobro kom meget bedre med i anden akt, men truede hovedsageligt på det samme: Dødbolde.

Gæsterne blev ved med at presse unge Oscar Hedvall på dødbolde, og efter 67 minutter gik det galt for den unge keeper. Edgar Babayan slog et hjørnespark tæt på mål, og mens alle rødklædte ventede på deres keeper, tordnede Rasmus Minor frem og gjorde sig til dobbelt målscorer.

Ondt blev til værre fem minutter senere for Silkeborg, da en skidt spillende Valence Nambishi fjernede benene på Mathias Haarup i feltet. Pål Kirkevold udnyttede straffesparket iskoldt, og så kunne samtlige tilstedeværende på Jysk Park fundere over, hvordan i alverden Silkeborg kunne være bagud 1-3!

Hjemmeholdet pressede gevaldigt på for at få som fortjent, og det var millimeter fra at lykkes. Først reducerede Svenn Crone på et afrettet skud, og i de døende sekunder truede Silkeborg flere gange.

Men tættere på end 2-3 kom værterne ikke, hvilket var helt Schwartz!

